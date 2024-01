Confirman que sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia no puede ser titular del CCT de AHMSA

La Suprema Corte de Justicia confirmó, en definitiva, que el sindicato minero que encabeza el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia no puede ser titular del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la planta principal de Altos Hornos de México (AHMSA).

Luego de más de ocho años de litigio, la Segunda Sala de la Corte negó ayer el último recurso del sindicato de Gómez Urrutia para impugnar un laudo que reconoce como mayoritario al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTM), que encabeza Ismael Leija Escalante.

Por unanimidad, la Sala rechazó argumentos del sindicato inconforme para cuestionar la constitucionalidad de artículos de la Ley Federal del Trabajo que permiten a un gremio demandar a la empresa respectiva para que se le reconozca como mayoritario y titular del CCT, lo que el SNDTM hizo en septiembre de 2015.

”Los artículos 388, 389, 692 y 931 de la LFT no transgreden el principio de libertad sindical, como lo aduce el recurrente, ya que, por una parte, el no prohibir la intervención de los patrones o empresas en los juicios de titularidad de los contratos colectivos de trabajo, no implica algún acto que merme la libertad de asociación de los trabajadores al no vincularlos a afiliarse o no a un determinado sindicato”, afirmó la Corte.

Por tanto, AHMSA debe seguir reconociendo al SNDTM como titular del CCT y en su caso entregarle las cuotas sindicales que retenga a los trabajadores.