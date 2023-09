Conflicto vecinal llega hasta FGE Saltillo; Directiva acusa de amenazas y vecinos de poca transparencia en aportaciones

TE PUEDE INTERESAR: Familia de Saltillo está a punto de perder sus muebles; denuncian que red de prestamistas falsifican firmas

No obstante, la actuación de la FGE les parece sospechosa por la celeridad que ha dado a las denuncias de los administradores de la Mesa Directiva de la colonia Las Quintas, porque mientras existen graves problemas en el estado, los agentes y ministerios públicos que han tomado conocimiento de las denuncias han actuado con una prontitud que sorprende.

“La verdad es que no hay amenazas, vaya, no hay ni siquiera malas palabras, difícilmente va a escalar este asunto, yo como contribuyente me llama la atención, la duda la suspicacia, de por qué tan rápido lo atendieron, no quiero pensar que exista alguna ‘mordida’ para actuar así de rápido, jamás pensaría eso de la gente del fiscal Gerardo Márquez Guevara”, dijo el entrevistado.

Entrevistada aparte, una de las personas señaladas en la denuncia, quien prefirió el anonimato por existir un proceso penal abierto, explicó que las denuncias interpuestas en su contra son por exigir transparencia.

Además, otro de los señalados en las denuncias, expresó que la actual mesa directiva se ha perpetuado en el puesto.

“El señor que duró 11 años en la presidencia de la mesa directiva, que ya es más un negocio familiar, luego puso a su esposa como presidenta, por eso me denunciaron, por exigirles transparencia en los gastos”.

“Lo que es evidente es el mal estado en que tienen la colonia; es una lástima y yo haría un llamado a los vecinos a que exijamos, a que seamos conscientes de que lo que se está depreciando es nuestro patrimonio por la voracidad de unos cuantos”, dijo el vecino que está señalado en la denuncia.