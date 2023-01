Tras la muerte del niño de Ramos Arizpe al explotarle un cohete cerca de la cabeza la semana pasada, el Congreso del Estado pidió a las 38 direcciones municipales de Protección Civil revisar los establecimientos con venta de artefactos explosivos, para evitar la venta a menores de edad.

Además, realizar campañas de concientización de la sociedad, sobre lo peligroso que implica el manipular los fuegos pirotécnicos.

La diputada Laura Aguilar Tabares (Morena) señaló que los explosivos representan peligro en todo momento para los menores de edad y los adultos.

“El uso irresponsable de pirotecnia, así como su manipulación sin la supervisión de un adulto, puede llevar a graves consecuencias humanas y materiales. Pueden producir incendios, quemaduras y mutilaciones, poniendo en riesgo la vida de quien los manipula, así como la de las demás.

“Resulta fundamental que la ciudadanía conozca por medio de nuestras autoridades locales de Protección Civil, las medidas básicas de seguridad en el manejo de pirotecnia, como seguir las instrucciones de uso, los niños no deben manipular los artefactos, no guardarlos en los bolsillos y no manipularlos mientras estén encendidos”, expresó.

Otras recomendaciones son no exponerse por encima o delante del cohete, alejarse inmediatamente una vez prendida la mecha, si el encendido falla inutilizar el producto arrojándole abundante agua, no encenderlos cerca de tanques de gas u otros objetos inflamables y no arrojarlos contra las personas, animales o bienes materiales.

Tampoco deben extraerse o alterarse los componentes, ni detonarlos si presentan desperfectos o alteraciones, no comprarlos si el envase o embalaje está alterado, evitar los de trayectoria incierta como los “silvadores” y proteger a las mascotas.