Cruce peligroso en colonia Mirasierra de Saltillo; se requiere de semáforos para peatones, aseguran ciudadanos

De hecho, algunos peatones expresaron su descontento, ya que el tráfico vehicular no permite el cruce de una acera a otra, y tampoco hay alguna señalización que indique que se debe ceder el paso.

En un recorrido realizado por VANGUARDIA , se observó que el puente peatonal que se instaló en 2020, aproximadamente a 500 metros de los arcos que enmarcan la entrada principal a la llamada “Ciudad Mirasierra” , no es una herramienta suficiente para auxiliar el tránsito peatonal.

“Yo creo que lo que hace falta es que pongan aquí un tránsito; es la solución que veo más inmediata porque es una guerra, se pone muy feo; todos los conductores quieren ganar el paso y se hace un caos, o que pongan un semáforo, esa sería una buena idea”, comentó Cristina, quien intentaba cruzar hacia el mercado ambulante que se instala los fines de semana, sobre la Calle 10.

Fernando, otro usuario del espacio peatonal, comentó que “siempre hay accidentes vehiculares por lo mismo de que no hay autoridad, no hay señalización y los peatones tienen que andar toreando a los carros para poder pasar; ha habido hasta atropellados porque no respetan (los conductores de vehículos)”.