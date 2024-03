Para los saltillenses, tramitar el pasaporte mexicano en Monterrey es más barato y más rápido que hacerlo en la capital de Coahuila. Les puede costar hasta 700 pesos menos y recibirlo el mismo día del trámite y no una semana después.

Actualmente, en ambas ciudades hay una oficina para realizar el trámite, sin embargo en la de la capital de Nuevo León, ubicada en el centro comercial Paseo La Fe, los trámites son más ágiles entre la recepción de la papelería y la entrega del documento, mientras que la de Saltillo es una oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el proceso es más tardado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Sí a la jornada laboral de 40 horas!’ Insiste diputado por Coahuila votar propuesta

En entrevista para VANGUARDIA, el saltillense Antonio Cepeda explicó que tramitó su pasaporte por primera vez en Monterrey a inicios de este año, eligiendo cita una semana después de iniciado el proceso, aunque había días previos disponibles.

“Pagué el recibo que me mandaron y ya sólo llegué el día a la hora que me tocaba. Esperé como 5 minutos a que me pasaran y en menos de una hora ya lo tenía conmigo”, indicó Cepeda.

Por su parte, Bruno Fonseca indicó que al solicitar una cita para tramitar su pasaporte el pasado 6 de enero, le fue asignada para el 15 del mismo mes. Agregó que una vez en su cita, entre su llegada y su salida tardó aproximadamente tres horas, aunque pudieron entregarle su pasaporte hasta un día después.

Lorena Hernández explicó que en junio del año pasado pudo sacar su cita en dos semanas, tardó cerca de seis horas y también se lo entregaron al día siguiente por la saturación de trámites.

Asimismo, Luis Sánchez expresó que hace un año tardó una semana en tener su cita, cinco horas en realizar su trámite, obteniendo su documento el mismo día.

COSTO MÁS BARATO EN MONTERREY

Una de las principales diferencias que existen entre sacar el pasaporte en Monterrey y en Saltillo es que en la capital de Nuevo León no se paga el impuesto por la operación de la oficina delegacional, como sí se cobra en la capital de Coahuila.

El costo del pasaporte mexicano varía según la vigencia que se busque. Para el de tres años, el costo es de mil 585 pesos; para el de seis, es de 2 mil 155; y para el de 10, de 3 mil 780.

Sin embargo, cuando se tramita el documento en Saltillo, a los precios ya señalados se les tienen que agregar mil 64 pesos extras que se cobran por la operación al ser una oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen participación y presencia de las mujeres en la iglesia católica de Saltillo

VIAJAR A MONTERREY VALE AHORRARSE EL IMPUESTO

Un viaje entre Saltillo y Monterrey varía dependiendo del método de transporte que se utilice.

Yendo a las opciones más baratas, un “ride” entre ambas ciudades que se puede conseguir en grupos de Facebook oscila entre los 100 y los 200 pesos, lo que equivaldría a 400 pesos un viaje redondo.

Asimismo, líneas de autobuses como Grupo Senda ofrecen boletos de autobús de 180 pesos, lo que equivale a 360 en un viaje redondo.

Tomando en cuenta la variación de tipo de vehículo y velocidad a la que se conduce, personas que acuden a Monterrey con frecuencia, aseguraron que una persona debe invertir 350 pesos en gasolina si quiere ir en un automóvil propio.

A lo anterior cabe agregar que la caseta de cuota este año ya cobra 137 pesos para automóviles particulares, por lo que el viaje podría aumentar hasta los 624 pesos en caso de querer viajar por la autopista.

En aplicaciones de transporte, el traslado entre Saltillo y Monterrey se podría disparar hasta los 800 y los mil pesos solo de ida, lo que implica gastar prácticamente el doble en un viaje de regreso, por lo que sería la opción menos viable desde el punto de vista económico.

EN SALTILLO TARDA UNA SEMANA

Mientras en Monterrey se puede agendar una cita para dentro de una semana, en Saltillo el promedio es de alrededor de 15 días.

Además, una vez en la cita, entre la recepción de papelería y la toma de datos biométricos, el trámite tardó cerca de tres horas, las mismas que se han reportado en Monterrey.

Después del trámite, en Monterrey la entrega del documento puede darse el mismo día o al día siguiente, mientras que en Saltillo, una vez que se entrega la papelería, tarda en promedio hasta una semana para su entrega.