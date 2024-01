Cuidado con el pie diabético: el 15 por ciento termina en amputación, indica especialista saltillense

Las personas diabéticas deben tener cuidado en las descompensaciones o subidas de azúcar en la sangre porque el 15 por ciento desarrollan pie diabético y pueden terminar en amputaciones, lo que afecta en gran medida la independencia física, la movilidad y el estado emocional.

El especialista en Medicina Interna, Erick Sotomayor, advirtió que la aparición de úlceras es un padecimiento que es prevenible, evitable en la mayor parte de los casos, sin embargo, el descuido personal es lo que complica la salud, incluso, las personas no perciben los síntomas previos, y desconocen que mantener altos niveles de azúcar en la sangre durante largos periodos de tiempo y en forma recurrente es de alto riesgo para su desarrollo.

“El pie diabético debe ser atendido de inmediato porque puede provocar lesiones de gravedad en la piel, en la estructura del hueso y en las articulaciones, con infección complicada que requiere de constante limpieza, lo que puede resultar muy incómodo o doloroso para el paciente y el riesgo es mayor por los años que tienen con el padecimiento, y por la presencia de venas varicosas”.

Inflamación de los pies, mala nutrición, falta de apego al tratamiento y medicamento, sedentarismo, tabaco y alcohol, son otros factores que deben evitarse. La obesidad y sobrepeso también deben atenderse para disminuir riesgos que en un momento dato obliguen a una amputación.

“Como vemos, varios factores son totalmente prevenibles y controlables, pero se requiere más que la voluntad y disposición del paciente, un verdadero compromiso en el autocuidado, en la responsabilidad por mantener y mejorar la propia salud. También es necesario el apoyo del círculo familiar inmediato para preparar alimentos adecuados, recordarle la toma de alimentos medicados, aunque no sean unos niños”.

“El descuido puede derivar en la aparición de úlceras, la infección puede avanzar, agravarse, terminar en una gangrena y luego en la amputación. Debemos recordar que la amputación del pie es la principal causa de amputaciones no traumáticas, es decir, no provocadas por algún accidente, y entre las personas diabéticas, el 15 por ciento desarrolla pie diabético”.

Para reducir riesgos, el médico internista recomendó a las personas revisar a diario los pies, revisar que no presenten pequeñas heridas, ampollas, hinchazón, problema en las uñas, que no haya deformaciones óseas o “juanetes”, asear con jabón neutro, secar perfectamente los pies para que no guarden humedad entre los dedos y aplicar crema, pero no entre los dedos, así como cortar con mucho cuidado las uñas, usar calcetines que no aprieten y calzado cómodo, no rígido ni puntiagudo.