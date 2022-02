De infarto mueren 2, uno al volante otro en laboratorio

TORREÓN, COAH.- Dos hombres murieron al parecer de un infarto; uno en un laboratorio de análisis clínicos cerca del IMSS 16 y el otro mientras conducía.

Uno de los fallecidos al parecer se llamó Melitón y tenía 61 años. Su deceso ocurrió poco antes del mediodía en “Vitalab”, ubicado en el bulevar Revolución casi esquina con la calle 24.

Ambulantes de la Cruz Roja y policías acudieron por el reporte de una persona inconsciente dentro de ese establecimiento y aunque los paramédicos trataron de auxiliarlo, ya no tenía signos vitales.

Empleados del negocio manifestaron que la persona acudió para realizarse unos análisis y observaron cuando se presionaba el pecho y se desvaneció, por lo que solicitaron auxilio médico.

La otra muerte por infarto ocurrió alrededor de las 13:00 horas en Mariano López y avenida Matamoros.

A ese lugar llegaron patrulleros y ambulantes de la Cruz Roja por el reporte de una persona inconsciente a bordo de una camioneta.

Al volante de la pick up los paramédicos hallaron a un hombre no identificado, que no tenía signos vitales, por lo que se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal. a tomar conocimiento de los hechos.

Testigos manifestaron que el hoy occiso conducía la camioneta por la calle 12 y que lo vieron orillarse y quedó inconsciente, por lo que llamaron al 911.

Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.