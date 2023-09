‘Déjenos pasar’: tres mil 500 migrantes llegan en tren a Monclova, policía les impide el paso (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Aunque portan permiso para circular por el paìs, otorgado por el Gobierno Federal, aseguran que las autoridades policiacas y de migración constantemente les están extorsionando, exigiéndoles dinero para que puedan continuar su recorrido.

“Nosotros no salimos de nuestros países por que queramos, huimos de una dictadura, allá no nos respetan, no hay derechos humanos, no tenemos libertad de expresión.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan filas de hasta 10 kilómetros en frontera de Piedras Negras y Texas

“Si eres una persona que apoya a algún político contrario, te arriesgas a que la misma ley y los mismos funcionarios te maten como a un perro”, dijo Diego Fernando Hurtado Pérez.