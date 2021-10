Demanda a Zermeño por invasión de terreno

TORREÓN, COAH. - Alejandra del Río Lima y su hijo Alejandro, herederos de lo que fue el rancho El Fresno y la inmobiliaria Residencial El Fresno, demandaron al alcalde Jorge Zermeño en la Fiscalía General del Estado, para que pague los 45 mil 500 metros cuadrados que invadió el municipio al construir una trotapista.

La crítica de la mujer crece no solo por la invasión, sino por que las obras de este desarrollo urbano estuvieron a cargo de una compañía de los hijos del Alcalde.

“Entiendo que la ciudadanía necesita áreas recreativas, está bien que el municipio las haga, pero que me pague el terreno que invadió; se le enteró desde un principio y ahora no me recibe la llamada”, dijo Alejandra del Río.

Son 45 mil 500 metros cuadrados los que invadió, con valor catastral de 4 mil 500 cada uno, es un agandalle, dijo la demandante.

Pidió revisar el monto invertido en las instalaciones, ya que no se conoce la inversión, pero lo que sí sabe es que no debe incluir el costo del terreno, porque no se hizo ningún tipo de negociación con los propietarios.

Exige que Zermeño Infante dé la cara y explique lo que está pasando, se le hizo de su conocimiento la situación de los terrenos y no hizo caso, es un terreno que no es propiedad del municipio, tiene un propietario, es materia para que la Fiscalía del Estado investigue.

DESMIENTE ZERMEÑO ACUSACIÓN

El Alcalde negó que sus hijos sean dueños de la compañía que construyó la trotapista en El Fresno, la hizo el municipio, “mis hijos no construyen, no tienen nada que ver, fue a través de Obras Públicas”, explicó.

Además señaló que el municipio no invadió terrenos de Residencial El Fresno para construir la trotapista de uso común, en todo caso lo que se hizo fue una limpieza en toda el área, sin afectar a nadie y eso sí, solo beneficiando a la ciudadanía.

“No voy a litigar en los medios, si la señora Del Río tiene algo que reclamar al municipio, en todo caso debe agradecer que limpiamos ahí”, puntualizó.