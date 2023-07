Denuncian a agresor de bar en Saltillo; no es la primera vez que ‘ataca’

Por medio de redes sociales se viralizó el caso de una joven que fue agredida a las afuera de un bar ubicado al norte de Saltillo; esto le dejó diversas lesiones, además de la pérdida de su celular por daños irreparables.

Lo anterior tuvo lugar en a las afueras de un restaurante-bar ubicado sobre el bulevar Moctezuma. Las víctimas dijeron que ellas llegaron al punto e inmediatamente que se percataron de su presencia, recibieron amenazas.

“En cuanto nos metimos vimos que estaban ellos en una mesa y cuando nos vieron inmediatamente gritaron ‘ya valió v*rga’ en un tono completamente de amenaza, por lo que no medió buena espina y nos quisimos retirar”, reveló una de ellas.

Las denunciantes señalan que fue en ese momento que se mantuvieron en la entrada del recinto a la espera de un InDriver. Cuando vieron que este se encontraba cerca, decidieron bajar al estacionamiento a esperarlo; inmediatamente, fueron atacadas.

“En cuanto nosotras bajamos, yo busco mi teléfono, en ese momento siento que me lo quitan y era Dylan, que lo estrelló contra el suelo y en ese instante me agarra del cabello y me empieza a pegar; luego llega su hermana que me agarra del cabello y me tira al suelo, ya ahí entre los dos me golpean”, reviró la víctima.

Otra de las denunciantes expresa que ella intentó quitarle a Dylan de encima a su amiga, cuando este voltea y le da un golpe a mano abierta en el pecho, la “sofoca” y le baja la blusa en plena vía pública, para después agredir a otra de las presentes arañándole la cara.

Señalan que la gente se percató del conflicto y comenzó a intentar separarlos. Expresan que un joven ahí presente “me cargó y me sacó de dónde me tenían, en cuanto nos separan, ellos se suben a su camioneta y se van”.

La víctima señaló que tras la publicación muchas personas se hicieron presentes, declarando que previamente ya habían tenido experiencias negativas con él, dónde señalaban actitudes “violentas y prepotentes”.

También declararon que ellas interpusieron su denuncia ante las autoridades, quienes le revelaron y su agresor ya contaba con denuncias previas.

El motivo de que estas agresiones sucedieran fue por “casos de difamación que Dylan hacía en su contra”, lo que los llevó a distanciarse e incluso a conflictuarse, como en ese día.