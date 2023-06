Denuncian a líder sindical; no entrega lo recaudado de rebajes a obreros de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Obreros de la planta siderúrgica número 2 de Altos Hornos de México (AHMSA), interpusieron una denuncia por el delito de fraude ante la Fiscalía General del Estado en contra de Francisco Ríos, líder de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

Esto por que en el Departamento del Alto Horno, desde hace un año se les ha ido descontando por conceptos de defunción, ahorro, útiles escolares, rebajes especiales y otros conceptos, y hasta el día de hoy no se ha entregado lo recaudado,

En su defensa, el señalado responde que la empresa se quedó con lo reunido por los obreros.

Armando Rentería, fue nombrado -junto a otros compañeros- como responsable de los rebajes de defunciones y dijo que tan solo por este concepto se adeuda a los trabajadores un total de 80 mil pesos.

Sin embargo, destacó que hay otras mesas de rebajes como caja de ahorro, donde se reunieron 500 mil pesos, rebajes especiales con un recurso de hasta 150 mil pesos, útiles escolares entre otros que están en la misma situación.

“Queremos quitarnos responsabilidades de que la Tesorería no nos ha regresado aproximadamente 70 a 80 mil pesos que nos corresponde a nosotros, son descuentos de nosotros que ya nos tumbaron, por el concepto de Ayuda de Defunción que nos quitaron, por ejemplo, para cuando el día de mañana fallezca un familiar nosotros mismos apoyamos”.

La denuncia la interpusieron ante el Ministerio Público por el delito de fraude, y se señaló principalmente a Francisco Ríos, secretario general de la Sección 288, como responsable.

“Si no me los entregan, yo también vengo a poner la denuncia para demostrar que a mí no me los están entregando”, expresó.

Cabe señalar que la acerera enfrente una crisis económica que empeoró a finales del 2022, desde ese tiempo a la fecha, la acerera no ha entregado 50 por ciento del ahorro a los trabajadores sindicalizados, ha retrasado salarios a los obreros y empleados de confianza, ahora se suma la queja de que no ha entregado los montos reunidos de los rebajes de cada obrero, estos organizados en cada departamento.