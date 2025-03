Coahuila: Aranceles de Trump afectarán primero a estadounidenses y frenarán inversiones, afirma Óscar Pimentel

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México y Canadá, afectará principalmente a los estadounidenses.

Además provocará una desaceleración en las inversiones planeadas para los tres países. Así lo consideró el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González.

El funcionario llamó a mantener el diálogo para evitar procesos inflacionarios para no deteriorar la economía de las familias en las tres naciones.

TE PUEDE INTERESAR: Diputada busca solución a los accidentes ferroviarios en Coahuila

“Es importante mantener primero una gran colaboración con el sector privado, continuar impulsando la promoción económica, generar un ambiente como ya lo hemos hecho de seguridad pública, de certidumbre jurídica para que se puedan localizar aquí nuevas inversiones”, comentó Pimentel ante la pregunta de las acciones del estado para enfrentar los aranceles.

Detalló que tal como están previstos, la desaceleración en las inversiones va a significar una afectación a la economía familiar de los tres países.

Respecto al mensaje emitido la mañana de este martes 4 de marzo por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el que afirmó que se anunciarán medidas el próximo domingo, Pimentel llamó a la unidad.

“Yo creo que los mexicanos debemos estar unidos en torno a una postura política frente al gobierno de EE.UU que en este caso lo representa la presidenta y que debemos de actuar con mesura, como ella lo ha dicho, con mente fría, para que no tengamos que propiciar tampoco ningún desencuentro que luego no podamos resolver”, fueron las palabras del secretario de Gobierno.

Asimismo apuntó que las regiones del estado más industrializadas serán las que enfrenten los mayores retos por los aranceles, es decir la Sureste y La Laguna.

MUESTRA IP PREOCUPACIÓN

Por su parte, miembros de la Iniciativa Privada local mostraron su preocupación por la implementación de los aranceles, previendo falta de competitividad e incluso posibles despidos en la región.

Alberto Covarrubias, consejero y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Coahuila Sureste, mencionó que las medidas aparentar estar contra el pueblo americano.

“Todo eso va a provocar inflación, va a provocar aumento de precio y de sus dos industrias más importantes. Es tremendo”, apuntó.

Coincidió en que el sector automotriz, que acapara el 90 por ciento de la industria en Saltillo, se verá afectada ante la falta de consumo de vehículos en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, una de las entidades con mayor acoso sexual en México; hay una denuncia al día

AFECTACIONES... A LA VUELTA DE TRES MESES

Por su parte, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), comentó que el escenario se plantea “muy difícil”.

“Va a haber un tiempo donde no se va a correr a la gente de las empresas, porque van a dejar el producto de aquel lado y entonces ya le aumentas el 25 por ciento Si todavía es atractivo o competitivo, te lo van a comprar. Si no es, lo van a dejar en anaquel y no te lo van a comprar.

“A la vuelta de tres meses te dicen que tu producto no se movió, entonces va para atrás y vas a correr gente, menos materia prima, menos transporte, menos sueldos, menos todos y se desaparece porque ya no eres competitivo”, apuntó.

Dávila Rodríguez también señaló el hecho de que Estados Unidos está buscando proveeduría en otros países de Latinoamérica como Colombia, Panamá, Honduras o Costa Rica.

A su vez enfatizó en que el Gobierno Federal no ha hecho su trabajo en el combate al crimen organizado, lo que provocó la molestia de Donald Trump.

MÉXICO ENTRARÍA EN RECESIÓN

“México va a entrar en una recesión porque no van a entrar los dólares que se requieren para poder balancear. Nosotros les vendemos casi el 80 por ciento de nuestra producción y ellos nos venden un 16 por ciento. Si les ponemos aranceles a ellos, un 16 por ciento no se compara con el 80 por ciento que nos venden”, apuntó.

Concluyó que la industria automotriz se verá afectada al incrementar el precio de los vehículos cerca de 8 mil dólares, lo que reducirá la intención de compra.