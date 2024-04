Denuncian usurpación de funciones en la Sección 38 de Parras; piden intervención del Gobierno del Estado y la Sedu

Maestros de la delegación 212 de la Sección 38, en Parras de la Fuente, arribaron a Saltillo para informar al Gobierno del Estado que se ha registrado la suplantación ilegal de funciones del profesor Moisés Fuentes Flores , quien representa la cartera de Trabajos y Conflictos de esta delegación, lo que ha derivado en la asignación de plazas y horas clase de manera irregular.

Ante esta situación, el profesor Moisés Fuentes y José Guadalupe Fuantos acudieron a Palacio de Gobierno y a la Secretaría de Educación para entregar un oficio en donde ponen al tanto de las irregularidades al gobernador Manolo Jimenez y al secretario de Educación, Emanuel José de Jesús Garza Fishburn.

En entrevista, Moisés Fuentes indicó que el cambio de líder delegacional se realizó por un incidente ajeno que tuvo el dirigente.

“Una compañera tomó su puesto en su representación” , comentó. Moisés Fuentes.

Cabe mencionar que Moisés Fuentes tuvo un problema médico con su pierna. A consecuencia de ello, usa bastón para caminar.

No obstante, comenta, “le dije muchas veces (a la nueva líder) que yo estoy fuera de la oficina por mi situación de fractura de pie, pero no del sindicato. Aún así por comodidad, por estar a gusto, por agilizar las cosas o por ella quedar bien, a la hora de que yo propongo algo no me lo acepta, siendo que se supone que yo tengo funciones estatutarias y son legítimas”.

Agregó que ya en el mes de febrero hizo del conocimiento de las autoridades de Educación que están usurpando sus funciones y falsificando firmas.

“(En el sindicato) nos dicen que ya no hay problema, pero todo es de palabra y a la mera hora nos quitan este sello, y no nos toman en cuenta”, relata.

Continua: “Yo pregunté con un abogada y me dice sí cabe una denuncia, porque me están falsificando la firma”.

Ante la falta de certeza legal, este martes 16 de abril, acudieron para dejar el oficio al Gobernador y al Secretario de Educación. La petición es que “respeten las decisiones y que se les tome en cuenta... que no se deje actuar tras bambalinas en las reparticiones de horas, que haya transparencia y legalidad, porque para eso debe haber un concurso, debe haber una una serie de requisitos que a la última hora no se están respetando”.