Devela alcalde de Piedras Negras placa en honor al Rafael González Farías

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La mañana de este viernes el alcalde de Piedras Negras, Claudio M. Bres Garza, develó la placa en honor al Dr. Rafael González Farías en el Jardín Vecinal de la colonia Los Olivos, que ahora lleva su nombre. De igual forma, dio el banderazo de arranque a la pavimentación de las calles Olmo y Bulevar Los Olivos, importante vialidad que conecta a las colonias de la parte de la ciudad.

En primer término, Bres Garza mencionó que este Jardín Vecinal enmarca una gran cantidad de colonias del nuevo crecimiento del municipio, primero Los Olivos y Los Laureles en donde hay mil casas.

Después se une a lo que es el sector de Argentinas y se empieza a encaminar hacia Lázaro Cárdenas y División del Norte.

“Fue en una esquina que pertenecía a la familia González Farías donde se construyó el Jardín Vecinal, en el que hoy se devela la placa a nombre del Dr. Rafael González Farías, no porque nos hayan donado este pedazo de terreno, sino por su gran labor que realizó en Piedras Negras”, enfatizó Bres Garza.

Relató que, en su primera administración, fue Rafael González, junto con Julio Santos Coy, quienes manejaron por primera ocasión lo que era el Comité de Nomenclaturas, que buscaba que a las nuevas colonias de Piedras Negras se le pusieran los nombres de personas que hicieron el bien por esta ciudad.

“Hoy, en este jardín vecinal, que les da vida a estos niños, hoy le ponemos el nombre de uno de muchos nigropetenses ilustres, nacido en 1920 y que consagró su vida al bien del prójimo a través de la salud, como médico, cirujano y partero y lógicamente, en su historia y haber, que Dios le permitió estar con nosotros, hasta hace 10 años, no solamente dejó a sus hijos y nietos, sino un gran legado para Piedras Negras”, indicó.

Bres, señaló que en próximos días se entregará la suma reglamentaria, que abarca más de 55 reglamentos, que esta administración 2019-2021 reformó, actualizó y creó.

Bajo este contexto, mencionó que, con frecuencia, suele pasar que fraccionamientos nuevos muestran un deterioro y muestran obras que no fueron cuidadas, porque los productos que utilizaron no fueron de la calidad debida y porque no se tenían reglamentos definidos para una construcción ordenada y de calidad.

“En un fraccionamiento nuevo, junto a este nuevo Jardín Vecinal Dr. Rafael González, estamos iniciando obras de pavimentación en esta colonia que no deberíamos de hacer, pero que lamentablemente la calidad del mismo obliga a que en este momento se hagan dos cuadras enteras de nuevos pavimentos”, mencionó Bres Garza.

A esto, se agrega el cambio de dos transformadores, que terminaría CFE de instalar, que durante el último mes no han tenido alumbrado público, producto de la calidad de lo que aquí se entregó, así como la reparación de constantes fugas.

“Hoy, a 10 años de su fallecimiento, junto a la familia González, celebramos la vida y logros de Don Rafael, que mucho apreciamos, quienes lo conocimos. Viva siempre entre nosotros el Dr. Rafael González Farías, con el arranque de estas obras de infraestructura y la develación de placa de este jardín vecinal que ahora lleva su nombre”, destacó el munícipe.

La obra de pavimentación del Bulevar Los Olivos y calle Olmo se conforma por el fresado de 3 mil 718 metros cuadrados de pavimento; así como la aplicación de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor y la nivelación de 7 brocales. A este se le agrega la rehabilitación de línea de drenaje 8 pulgadas a lo largo de 11 metros lineales, todo con una inversión de poco más de 1.3 millones de pesos.