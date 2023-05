‘El PT solo busca votos para tener financiamiento’, asegura Guadiana; llama a la militancia y anuncia visita de Ebrard

El candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, ofreció una rueda de prensa donde se negó a unirse al proyecto de Mejía Berdeja y aseveró que, mientras su partido va arriba en las encuestas, el Partido del Trabajo únicamente lucha por obtener el financiamiento público del partido.

Fue el pasado miércoles, cuando el líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y el candidato Ricardo Mejía Berdeja enviaron un mensaje aseverando que permanecerán firmes en su candidatura y rechazaron contundentemente declinar en favor de Morena.

Al respecto, Guadiana Tijerina ofreció una rueda de prensa donde tachó estas declaraciones como penosas y aseveró que el Partido del Trabajo únicamente está peleando por obtener los puntos requeridos para conservar el registro y que se les otorgue el dinero público para sus ejercicios, mejor conocido como “prerrogativas”.

“Estuvieran arriba. No nos vamos a sumar con ellos con antecedentes de traición y eso. Queremos que se reivindiquen con la población. Beto Anaya no tiene valor ético para decir esto cuando es el único presidente del PT desde 1990, como un dictador. No tiene valor moral para andar haciendo declaraciones. Vienen por prerrogativas, le importa muy poco el bienestar de los coahuilenses. Vienen por el dinero al que pueden tener derecho con los votos”, expresó.