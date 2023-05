$!Elecciones Coahuila 2023: resumen de campaña del 7 de mayo de los 4 candidatos a Gobernador

“Sé que estás cansado de los abusos policiacos. En mi gobierno los vamos a meter en cintura; no más violación a los derechos humanos. A los niños, niñas y mujeres de Coahuila los vamos a proteger con una policía violeta. Vamos a tener policías bien certificados que estén del lado de la ciudadanía y no de la delincuencia” , expresó el aspirante.

SE SUMAN MORENISTAS A PROYECTO DE MEJÍA

En un recorrido de campaña que realizó el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, presumió en sus redes sociales que miembros de Morena se han empezado a sumar a su proyecto y aseveró durante el mitin que llevó a cabo junto a la exdiputada morenista, Melba Farías, que nunca declinará a su aspiración porque ésta fue pedida por la gente.

“Ustedes me dijeron que hay que seguir adelante, que no hay que rajarse. No es el afán del poder, es el objetivo de servir. Yo les invito que después de esta asamblea, en cada colonia, en cada ejido, hay que convencer a toda la militancia de Morena que es con Ricardo Mejía, no con Guadiana. No por unos centavos de Mario Delgado va a dar al traste a todo un pueblo”, aseveró.

“¡Morena se atigró!” Bienvenido Morena, gracias por sumarse a la verdadera 4T. Cada vez más coahuilenses se dan cuenta de quién es el verdadero c4ndidato del cambio para #Coahuila. ¡Morenistas van con el Tigre!”, aseguró a través de redes sociales.