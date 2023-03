Elecciones Coahuila: ¿Es obligatorio ir a las casillas si salí seleccionado por el INE?

Si bien, en muchos de los casos la gente participa sin la necesidad de tener que ser convencida, la vocal del órgano electoral recuerda que además de que hay un índice considerable de personas que rechazan participar, también existen motivaciones para no poder realizar las tareas en la mesa directiva por quienes han sido seleccionados.

“Muchas veces ha pasado que la ciudadanía rechaza la participación por temor, desconocimiento o porque simplemente no les llama la atención dedicar ese día o les parece muy complicado. Estamos hablando de que sí hay un porcentaje de rechazos desde esta primera etapa de visita”, dice Itzel Aguilar.

Algunos de los motivos que se utilizan para argumentar que no pueden acudir aunque sí quieran, son la imposibilidad debido a una discapacidad, hasta otros argumentos como es no tener permiso de trabajo, o incluso, ya tener otros planes fijos para la fecha como son viajes, pues si bien es una tarea que busca incluir a los ciudadanos en los procesos electorales, tampoco es obligatoria. Sobre este tema, la Junta Local tiene una lista de hasta 50 causas diversas por las cuales el ciudadano no podrá participar en la contienda, entre ellas las de motivos personales y la de ausencia en el domicilio.

“Son múltiples causas, no solo que no los encontremos en el domicilio o que no hayan aceptado. Entre todas esas causas por las que las personas no avanzaron a la siguiente etapa, está un 40 por ciento del total de los visitados”, explica Itzel Aguilar.

Debido a esto, Itzel dice que es por ello que la lista de insaculación o de gente que ya se visitó y aceptó es 190 por ciento más alta de lo requerido en las casillas.

“Requerimos 28 mil 420 ciudadanos, es decir con los 53 mil 396 estamos al 190 por ciento de lo requerimos, pero cuando llegamos al segundo momento que es cuando designamos los cargos, hay otro fenómeno que se presenta. A veces llegamos con el ciudadano que ya aceptó y por razones personales después nos dice que no puede y esas son razones respetables. Por eso debemos tener a más ciudadanos de los que requerimos”, explica la vocal.

Aún con todo ello, a la par existen otros motivos para que el propio INE rechace la participación de una persona en las casillas, y entre ellos está que las personas no están afiliadas a partidos políticos, con el fin de garantizar la objetividad de la contienda, pero también que las personas estén vigentes en sus derechos políticos electorales y se encuentran dadas de alta adecuadamente en los padrones.

Después de todo ese proceso donde ya se incluyó la capacitación, existen casos en los que el día de la Jornada Electoral los funcionarios de la casilla simplemente no se presentan y el INE debe estar preparado para que los supervisores y capacitadores electorales deben convencer de participar a los ciudadanos que se encuentren en la fila de votación participar.

Al menos en el último proceso electoral que se vivió en Coahuila, el índice de ausencias se registró en el 11 por ciento de las casillas que fueron instaladas cuando Coahuila renovó su Congreso del Estado.