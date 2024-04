En 2020 anunciaron inversión de 600 mdp para hospital del IMSS en San Pedro de las Colonias... y sigue pendiente

Desde 2020 se anunció la construcción de una nueva clínica del IMSS de primer nivel en San Pedro de las Colonias, con inversión de 600 millones de pesos, para atender a más de 100 mil personas, sin embargo, la obra no ha iniciado, no obstante. el aumento poblacional.

“Este proyecto fue aprobado en el paquete de obras del Seguro Social que se tenían previstas para 2020-2021 y ahora solo quedó en el olvido”, señaló la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado (Morena), quien indicó que las secretarías de Hacienda y de Salud, así como el IMSS y el Congreso de la Unión realicen las acciones correspondientes para incluir en el corto plazo en los programas de planeación y presupuestación el proyecto.

Al anunciarse la construcción se informó que contaría con 60 camas, médicos especialistas y lo necesario para atender a más de 100 mil personas en el municipio, incluso, en febrero de 2020 el Cabildo donó un predio de aproximadamente 5 hectáreas en el ejido San Pedro, cerca del panteón municipal, hospital que mejoraría los servicios y evitaría traslados a los centros hospitalarios de Torreón.

Actualmente, la Clínica 21 del IMSS es la institución de salud más importante de salud en San Pedro, sin embargo, tiene más de 50 años prácticamente en las mismas condiciones, con instalaciones deterioradas, falta de personal y escasez de insumos médicos para atender de manera adecuada a la cantidad de derechohabientes que ha aumentado considerablemente con el paso de los años.

“Son constantes las quejas de la deficiente atención que se ofrece, falta personal, equipo, insumos. Originalmente fue creada como clínica rural para atender máximo a 20 mil derechohabientes, sin embargo, actualmente está atendiendo a cerca de 90 mil”, dijo.

Los problemas son evidentes, ya que no cuentan con un quirófano funcionando actualmente, no tienen capacidad para atender emergencias de una cesárea o una cirugía de emergencia para cualquier persona que sufra un accidente, los cuales son frecuentes en las carreteras aledañas a la cabecera municipal, manifestó.

Los derechohabientes deben ser canalizados a los hospitales de Torreón y la ambulancia con que cuenta la Clínica casi nunca está disponible para los traslados de emergencia; ahí es donde empieza el calvario para los pacientes y familiares, ya que deben contratar una ambulancia particular y a ello se agregan costos para cubrir pasajes, comidas y otros gastos, explicó.