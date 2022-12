En desacuerdo diputada con observaciones del ASEC a Torreón

Mostrándose en desacuerdo con el Informe de Resultados de la Auditoría Superior del Estado, la diputada Luz Natalia Vigil, dijo que en la administración de Jorge Zermeño, no hubo desvío de recursos, y en la nómina hay justificación plena de que se apegaron a la Ley de Disciplina Financiera.

“Definitivamente no coincido porque las observaciones no necesariamente son desvío de recursos, pueden ser observaciones administrativas, que están cuantificadas. De esas sanciones serían administrativa porque falta algún documento, rúbrica o sello, que no necesariamente sea falta de documentación comprobatoria”, dijo.

VANGUARDIA dio a conocer que la ASEC confirmó el desastre financiero del que se ha hablado en la gestión de Zermeño Infante, al observar más de 120 millones de pesos en la Auditoría de Cumplimiento y aumento sin justificación en la nómina, además de incongruencias en los reportes, en una Auditoría Financiera.

Sin embargo, la diputada local por el PAN dijo que esta información sale en el tiempo en que se aprueba en el Congreso Estatal la reestructura de la deuda pública del estado por más de 36 mil 200 millones de pesos.

Además dijo que a la Auditoría le falta calidad moral para poder hacer observaciones cuando del resultado de la deuda pública no se ha podido integrar en qué se gastaron los 36 mil millones de pesos.

Explicó que desconoce si la tesorería actual, cuyo titular fue el auditor externo en la administración de Zermeño, cumplió con aportar la documentación necesaria para evitar observaciones de la Auditoría.

“Definitivamente en materia de las observaciones que provienen del Informe de la Auditoría, en materia de nómina se respetó la Ley de Disciplina Financiera para fijar los topes (de gasto), se fijar también los tabuladores que están debidamente publicados conforme lo marca la Ley y en el Presupuesto de Egresos. Dado eso no existen tales observaciones”, señaló.

De acuerdo con la legisladora conoce a los ex funcionarios Jorge Zermeño y la ex tesorera Mayela Ramírez, y sabe que se atendieron las observaciones, en la revisión del 2021, al no estar los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, puede que no hayan sido debidamente atendidas las auditorías.