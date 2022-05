En Saltillo, aumentan con incendios 15% los males respiratorios

Adicional al costo ambiental que cobran los incendios activos en las sierras de Coahuila, el siniestro también genera afectaciones respiratorias a la población más cercana.

Así lo señaló Luis Alfonso Carrillo, director de Salud del Municipio de Saltillo, quien estima que el número de crisis respiratorias incrementa entre un 10 y 15 por ciento entre la población, sobre todo quienes radican cerca del siniestro.

Adicional a dicha afectación, señaló que debido al proceso de floración, las alergias también han incrementado entre la población, por lo que recomendó continuar usando el cubrebocas.

Por su parte, el alcalde José María Fraustro Siller negó que que se hayan suspendido clases en los planteles cercanos del siniestro en Zapalinamé, sino que fueron los padres quienes decidieron que sus hijos no acudieran a la escuela.

Sin embargo, reiteró que de existir un riesgo se habrían dado indicaciones, pero por ahora ya se está combatiendo el incendio de la mejor forma posible, con retardante y esfuerzos necesarios.

“Ayer nos ayudó la lluvia pero no fue suficiente, siguen combatiendo, no es necesario faltar a clases; es importante que los padres sepan que no están en riesgo”, reiteró el Alcalde.

USE EL CUBREBOCAS

Por su parte, la Secretaría de Educación informó a través de un comunicado que derivado de los incendios forestales que se mantienen en la región, y con la finalidad de que la presencia de humo en el ambiente no menoscabe la salud de niños, niñas, adolescentes y demás integrantes de la comunidad educativa, se emiten las siguientes recomendaciones para las instituciones que se encuentran en la zona próxima a dichos incidentes:

>Evitar actividades al aire libre.

>Utilizar cubrebocas.

>Se recomienda que las niñas, niños, adolescentes, así como personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias, eviten el contacto con cenizas o la presencia de humo.