De acuerdo con las declaraciones, el hombre aparentemente no sufría depresión o estaba involucrado en problemas de gravedad, por lo que su parentela dijo desconocer los motivos que orillaron al hombre a quitarse la vida.

Sin embargo, aunque en este conteo hubo un hombre que murió de forma accidental, extraoficialmente no se descartó que se haya tratado de un posible suicidio por las condiciones en las que ocurrió el deceso.

Como la joven no presentaba pulso o movimiento, la trasladaron de emergencia a la estación sur de Bomberos , pero solo confirmaron que esta ya no contaba con signos de vida.

No fue hasta las 16:00 horas del martes que la joven salió de su habitación y se encerró en el baño. Una hora después y sin recibir respuesta, sus padres decidieron forzar la puerta para entrar y encontraron a la joven colgando de su regadera.

Sin embargo, una vez hecho el hallazgo, su familia solicitó ayuda al 911 mientras intentaron descolgarlo, pero al llegar los paramédicos solo confirmaron que el señor ya no presentaba signos vitales.

Ahí se determinó que el hombre llevaba varios días muerto, por el avanzado estado de descomposición que presentó, y comenzaron las diligencias para determinar si no hubo violencia de por medio.

26 DE MARZO

Saltillo: ex policía fallece intoxicado dentro de tinaco en la fiesta de su hija

Un hombre que había sido suspendido de la Policía Municipal por consumo de drogas, falleció durante el cumpleaños número siete de su hija menor.

Los hechos ocurrieron cuando uno de sus hijos fue a buscarlo para que se reunieran a cenar, pero este lo encontró encerrado en un tinaco con un fuerte olor a resistol, por lo que llamó a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo confirmaron el fallecimiento.

Se informó que el hombre llevaba siete meses suspendido de la corporación por el uso de estupefacientes, por lo que se encontraba desempleado y tenía varios problemas en su hogar. Debido a esto, el hoy occiso decidió escaparse un rato de la fiesta para inhalar resistol, por lo que decidió esconderse dentro de un tinaco y cerrarlo.

No obstante, posiblemente por asfixia y el calor, el hombre falleció dentro del contenedor. Debido a que era un comportamiento habitual en él, no se preocuparon de que había desaparecido por varias horas, pero una vez hecho el hallazgo, comenzaron a culparse entre ellos por no haber prestado más atención.

