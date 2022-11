Escasea medicamento pediátrico contra la influenza en farmacias de Saltillo

En días recientes, pediatras de la localidad confirmaron recibir hasta diez casos de influenza en menores de edad, y aunque la Secretaría de Salud de Coahuila advirtió sobre el abasto suficiente de dosis de vacunación contra esta enfermedad, los tratamientos pediátricos han escaseado en farmacias comerciales.

Tal es el caso del medicamento Oseltamivir, que se prescribe para bloquear padecimientos del tipo A y B de influenza estacional, al igual que el medicamento conocido como Tamiflu. Sin embargo, en un recorrido realizado por VANGUARDIA se pudo corroborar la escasez del fármaco en farmacias comerciales.

Algunos pacientes que buscaban el medicamento aseguraron que éste debe proporcionarse de forma gratuita en clínicas públicas y privadas, pero los doctores les han manifestado que el medicamento no ha sido surtido desde hace meses y se desconoce el motivo.

“Los hospitales del IMSS y el ISSSTE son los que deben proporcionarnos los medicamentos necesarios para la influenza, no lo hacen, los únicos fármacos que nos dan son naproxeno y paracetamol”, explicó Rocío Álvarez, madre de familia.

VIRUS RESPIRATORIOS GOLPEAN CON FUERZA

La causa del desabastecimiento no parece ser un problema de fabricación, dice Federico Rodríguez, gerente de una farmacia de giro comercial.

“Se trata simplemente de un aumento de la demanda antes de lo previsto y mayor de lo habitual debido a que ahora hay muchos casos de influenza”, afirma.

Por su parte, la pediatra y neonatóloga, Brenda de Haro, manifestó que en clínicas privadas de la localidad se proporciona el medicamento bajo receta, posterior a la consulta.

“Los tratamientos van incluidos en la consulta y a la mayoría de los casos les va excelente.

“Muchos pacientes permanecen con tos, fiebre, desánimo, pero esto se debe a que no están llevando el tratamiento que se les recomienda. También es importante que las mamás vacunen a sus niños con la dosis cuadrivalente, para prevenir la enfermedad, o bien, ya que salgan del cuadro infeccioso es necesario que se la apliquen, no hay excusas para no hacerlo”, comentó de Haro.