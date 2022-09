Establecimientos en Saltillo aún exigen cubrebocas por seguridad de empleados, a más de una semana del decreto

Aunque hace poco más de una semana se publicó el decreto donde establece que en Coahuila ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos y sería opcional en espacios cerrados, en algunos negocios y establecimientos comerciales aún mantienen esta medida para que las personas puedan ingresar, siendo la seguridad de los empleados el principal argumento.

En este caso, se encuentran cadenas de supermercados, especialmente al norte de Saltillo, en donde los guardias de seguridad tienen la instrucción de recomendar a las personas no retirarse la mascarilla mientras realizan sus compras.

Publicidad

“La instrucción que tenemos es decirles que por su seguridad, y la de nosotros los trabajadores, deben acceder con el cubrebocas. Si bien no se les puede negar la entrada, hay personal que recorre los pasillos para hacerles esta misma invitación”, apuntó el guardia de un supermercado en la Zona Norte de la ciudad.

No obstante, otra famosa cadena de tiendas de autoservicio señaló que la instrucción que la empresa dio desde el inicio de la pandemia es que los consumidores no podrían ingresar sin el cubrebocas, medida que hasta el momento no ha cambiado a nivel corporativo.

“Es muy polémico, porque en el estado ya no es obligatorio usarlo, pero a nivel empresa a nosotros no nos han dado una instrucción distinta, no nos han traído un oficio donde diga te podemos dejarlos pasar y además esto sigue siendo una medida para cuidarnos todos”, señaló Gloria, la dependienta de una de estas tiendas.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC: es opcional el uso de cubrebocas en Unidad Saltillo; se mantienen medidas de prevención

Mientras que la gerencia de una plaza comercial al norte de la ciudad, señaló que no puede obligar a la ciudadanía a usar el cubrebocas o restringir su acceso a las instalaciones, pero la recomendación es que continúen usando la mascarilla como medida de prevención.

Asimismo, señaló que una de las medidas que ahora son menos estrictas son los aforos al interior de la plaza y de cada uno de los locales.

Publicidad

En días pasados el director de Salud Pública de Saltillo, Luis Alfonso Carrillo, señaló que hay condiciones en donde seguirá siendo conveniente utilizar la mascarilla y se deben de respetar.

“La ciudadanía tiene la posibilidad de elegir asistir o no asistir a un centro comercial en donde le están exigiendo el cubrebocas. Estoy seguro de que hay personas que pensarán yo tengo ya mi derecho a andar sin cubrebocas y por lo tanto yo no voy a ir a esa tienda, pero habrá otras personas que digan yo prefiero ir a esa tienda por que me siento más seguro y más protegido”, externó.