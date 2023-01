Evalúan a Cabildos de Torreón y Matamoros; comisiones no sesionan y relegan temas

En Torreón, solo 5 ediles participaron entre dos y ocho ocasiones, mientras que 12 ediles no tuvieron participaciones en ninguna sesión de cabildo.

Las organizaciones que conforman Regidor MX Laguna presentaron el reporte semestral de evaluación del Cabildo de Torreón y Matamoros, donde se destaca que temas como el agua, la mujer o la movilidad urbana, son los menos tratados por los ediles, además de que muchas comisiones no sesionan.

Aldo Valdés, representante de Unión Allegro, comentó que los temas principales en Torreón fueron hacienda y tesorería, leyes y reglamentos, donativos y apoyos económicos, y designaciones y nombramientos, mientras que los menos mencionados fueron agua, mujer y movilidad urbana, temas más sentidos de la población y que contrastan con los temas más tratados.

En Matamoros los temas más mencionados fueron hacienda y tesorería, gobernación y reglamentación, así como desarrollo institucional, mientras que los menos mencionados fueron obras públicas, deporte, salud y atención a la juventud.

Jesús Prado, representante de Alzando Voces Laguna, abordó el tema de las participaciones efectivas, es decir, a voz propia y qué aportaron valor al tema tratado en las sesiones de cabildo. En Torreón, solo 5 ediles participaron entre dos y ocho ocasiones, mientras que 12 ediles no tuvieron participaciones en ninguna sesión de cabildo.

Karla Barrios, colaboradora del CCI Laguna, tocó el tema de las asistencias de regidores a sesiones de comisiones y el total de reuniones celebradas.

Comentó que, en Torreón, 21 de las 29 comisiones incumplen conforme al reglamento, al no sesionar al menos una vez por mes, mientras que, en Matamoros, todas las comisiones incumplen conforme al reglamento, al no sesionar al menos 2 veces por mes. Incluso, 4 de las 8 comisiones no sesionaron en ninguna ocasión durante el tercer trimestre 2022.

El director del CCI Laguna, Marco Zamarripa, mencionó que este ejercicio comprende el periodo de julio 2022 a diciembre 2022, que tiene por objetivo vigilar las acciones de los Cabildos, monitoreando el cumplimiento de sus funciones y de sus comisiones edilicias, además de seguir promoviendo gobiernos abiertos a la participación ciudadana con voz en los espacios de toma de decisiones.

Armando Paredes, representante del Observatorio Educativo de La Laguna, mencionó que el cabildo de Torreón representó un costo mensual neto de 1.02 millones de pesos, que incluye el sueldo de alcalde y regidores, mientras que el cabildo de Matamoros un costo mensual neto de 710 mil pesos.

Marco Zamarripa hizo un comparativo de desempeño entre el primero y el segundo semestre de 2022 en ambos cabildos, y en donde, dijo, mejoraron aspectos tales como la comunicación efectiva, se registraron menos inasistencias, y se presentaron más proyectos de acuerdo e iniciativas.

Sin embargo, se redujeron las participaciones efectivas, aumentaron las votaciones divididas y aumentó el número de comisiones que no sesionaron conforme al reglamento.

Preció que el cabildo de Matamoros continúa sin transmitir sus sesiones, por lo que no están abiertas al público, lo que incumple la ley de participación ciudadana del estado, así como a la Ley General de Transparencia y acceso a la información.