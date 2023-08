¡Fue en Saltillo! Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, habla de la divertida anécdota de las quesadillas

“Fue durante nuestro paso por Saltillo cuando veníamos (a Guanajuato), ¿verdad, Kimberly? Pedí dos quesadillas: una de chicharrón duro con nopales...”, relata Wendy en la versión extendida de la historia.

En el video se le ve a Wendy platicar con Kimberly mientras recuerdan la anécdota:

“Cómo me enojé aquella vez que pasamos por Saltillo, pedí dos quesadillas, pero yo la quería de chicharrón duro con nopales y me dicen ‘nomás es un guisado’ y le digo al señor que me venda el otro guisado, el de nopales, y me dice ‘no no puedo porque de seguro no me lo vas a querer pagar’”.

Wendy narra que el vendedor no le quiso agregar otro guisado a sus quesadillas a pesar de insistirle que se lo iba a pagar, “le valió tres hectáreas de ve...”, y asegura que ni se comió a gusto las quesadillas...

‘NO SABE CUÁNTO LO ODIO’

Enseguida, Wendy muestra el desprecio que sintió y sigue sintiendo por ese vendedor: “Che viejo lo odio, no sabe cuánto lo desprecio por no quererme vender el chicharrón duro con nopales, de verdad no sabe cuánto lo odio, y ni estaba rico su chicharrón”.

El video original, que generó conmoción años atrás debido a su divertida trama, exhibía cómo la influencer se enfrentaba a la desconcertante negación de dos sencillos guisos para sus quesadillas.

Ante esto, usuarios de TikTok de Saltillo expresaron su asombro a través de los comentarios en la publicación, y algunos, en un tono jocoso, presentaron disculpas por el peculiar incidente que Wendy Guevara sufrió en ese entonces.

WENDY GUEVARA EN EL FESTIVAL ‘CACTUS’

Este hecho ha avivado la chispa tanto entre los seguidores fervientes de la influencer como entre los orgullosos ciudadanos de Saltillo, tanto que algunos ya se mostraron ansiosos por verla en el festival musical “Cactus”, programado para finales de septiembre en Saltillo, donde ya está confirmada la participación de Wendy Guevara como artista invitada.