$!‘Hay dos Saltillos: el del norte y otro que está olvidado’

Una de sus publicaciones la enmarca en el logotipo de la muñeca Barbie, en la leyenda dice: Barbie Diputada. Albany Castro asegura que se identifica con Barbie, pero no en la parte plástica o en la muñeca, sino en la esencia en la que incita a “ser lo que quieras ser” .

“Soy una ciudadana, no vengo de una familia política que constantemente se esté reeligiendo” , aseveró para evitar la idea de que su discurso nazca desde el privilegio.

Por más de 15 días, los candidatos a diputados locales han recorrido sus distritos en busca del voto ciudadano por un espacio en el Congreso de Coahuila . Albany Ruby Castro Rodríguez , candidata por Movimiento Ciudadano a legisladora por el distrito 13, se dijo sorprendida de cómo prevalece un partido político en el poder, y la calidad de vida de los saltillenses no es la misma que la de los políticos que gobiernan el estado.

“Que pueden convertirse en cualquier cosa que se propongan en esta vida, maestros, presidentes, ese estereotipo (de Barbie) es ya muy diverso, no me identifico como tal una Barbie, me identifico con esa una ilusión, con ese valor de soñar y lograr ser lo que uno se proponga en la vida. Así como dice el slogan, -sé lo que tú quieras ser-, solo propóntelo y hazlo”.

La candidata asegura que es esa parte de valor y carácter lo que determina su personalidad, su manera de enfrentar las críticas y los estereotipos del pasado. “Hoy si nos fijamos, Barbie tiene diversos tonos de piel, formas, y la verdad es que hoy en día las mujeres eso somos, Barbie mamá, Barbie profesionista, Barbie emprendedora, gracias a esa diversidad podemos ser lo que nosotros nos propongamos ser”.

En una faceta desconocida para ella, que es la política, no está sorprendida de lo que ve en sus recorridos o de las necesidades que le exponen los ciudadanos que escuchan su oferta política. “De todo lo que he recorrido en mi distrito, he notado lo que es el enojo, la frustración de las personas que ven cómo se reelige a los mismos familiares del mismo partido de siempre, y tiene las calles igual”.

SU RUTA LEGISLATIVA

Albany ha trazado un rumbo en su propuesta legislativa, cobertura universal médica sostenible, seguridad para mujeres e infancias, sanciones efectivas a agresores, sean hombres o mujeres, pues considera que el empoderamiento de la mujer ha dejado en la indefensión a los hombres, “también hay hombres buenos”. Mejoras al transporte público y hacer realidad la conexión Saltillo-Monterrey vía tren suburbano, son su objetivo.

“No solo programas de despensas que no dan calidad de vida”, dijo la candidata a diputada. Consideró necesario garantizar a niños y mujeres cobertura universal médica frente al cáncer; mejorará las condiciones de hospitales, y garantizará medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes.

“Crear y reformar leyes o eliminar las que no sirven”, dijo frente al incremento en el número de feminicidios que registra Coahuila. “Hay un problema muy grande en el área de seguridad, se llama impunidad. No hay seguimiento a los feminicidios. Seguridad y sanciones efectivas a hombres y mujeres, existe mucho el empoderamiento de la mujer, pero existen mujeres que han agredido a hombres, la seguridad debe ser para todos”.

La candidata de Movimiento Ciudadano aseguró que en sus recorridos se ha topado con muchas madres solteras y mujeres viudas sin apoyo. “Está bien la despensa, pero hoy la economía exige más, exige calidad de vida. Las despensas no arreglan las enfermedades”.

“Vemos zonas del norte de la ciudad muy bonitas, hay dos Saltillos diferentes, ¿por qué los hay si reeligen siempre a un partido que asegura ve por los ciudadanos? No hay calidad de vida cercana a la que tienen los hijos de los funcionarios públicos que han estado por años (en cargos públicos)”.

PROMETE GESTIONAR TREN SUBURBANO

Albany dijo que otra de las quejas que ha recogido en su campaña es el transporte público, al que calificó de sobrevaluado para el tipo y alcance de servicio que presta y se mostró en favor de gestionar con el gobierno de Nuevo León los trámites necesarios para hacer realidad el proyecto del tren suburbano.

“El tren suburbano va a ser una realidad siempre y cuando estemos nosotros en el Congreso, Movimiento Ciudadano. Nuevo León ya está pintado de naranja, nosotros seríamos un puente para que esos proyectos se unifiquen”.

Durante la entrevista, Salma, de cuatro años, acompañó a su mamá. Traía con ella una bolsa con juguetes, estuvo pendiente de su mamá, la observaba. Mientras Albany era fotografiada, Salma dijo: “hermosa”, mientras admiraba a su mamá.

Al respecto, la candidata dijo que Salma es una niña criada desde el amor propio y la atención, que la trae con ella haciendo campaña cuando sale de clases o cuando a su papá, por razones de trabajo, se le complica cuidarla. Refiere que muchas mujeres viven esa situación, por decisión propia o porque no tienen el apoyo necesario, sus hijos las acompañan a trabajar.

“Está aprendiendo a existir, a sentir, a soñar; le quiero dar la vida que ella merece y para eso me lo tengo que dar yo misma, por eso desde mi campaña busco empoderar a la mujer”.

La candidata a diputada busca no solo inspirar a mujeres a preocuparse por su comunidad y por alzar la voz, dijo que le interesa que lleguen al Congreso nuevas caras, “nuevos jóvenes, que levantan voces por las mujeres víctimas de violencia, de niños enfermos, esas mamás que, como yo, tenemos hijos y tienen que acompañarnos al trabajo”.