‘Hazme un paro’ ‘¿Cómo has estado?’ ‘Aliviáname’: Así piden dinero los saltillenses

No obstante, a través de una encuesta en GUARDIÁN, preguntamos a nuestros lectores cuáles son las maneras en las que un saltillense pide dinero prestado y estas fueron las respuestas:

Christian Luna indicó que una de las maneras para pedir un préstamo es con la típica frase “Hace mucho que no sabía de ti ¿Cómo has estado?”.

Sin embargo, Francisco Martínez decidió ir más allá: “Las mujeres: ‘Hola, ¿cómo estás, guapo?, ya tenía mucho que no sabía de ti, hasta que te encontré. ¿Cuándo salimos o qué plan?, lo que pasa es que ahorita no ando trabajando y pues te quería pedir un favorsote, claro, si puedes, si no es mucha la molestia’”.

En cambio, Danny Sandoval decidió optar por lo simple: “Necesito un parote”.

Eric Rodríguez decidió apostar por los negocios: “Te presento la Flor de la Abundancia...”. Moción que Alejandro García secundó: “Imaginemos que esto es una pirámide”.

Antonio Contreras y Salvador Hernández coincidieron con un sencillo “Aliviáname”, mientras que Perla Ruiz indicó que la frase ideal sería “Tírame esquina”.

Juan Cortés expresó “Ando Tripas”, Nelly Robles “Presta Varo” y Bratz Anguiano “¿Tienes que me hagas una transferencia?”.

Sin embargo, Gerardo Mireles aprovechó para dar un consejo: “No importa cuán triste sea la historia que te cuenten, no prestes dinero”.

Otras de las frases que fueron incluidas son: “Me acabas de salvar la vida, amiguita”, “Quiero pedirte un favor bien grande”, “Te quería decir algo, pero me da pena”, “Regálamelos mejor, porque no te voy a pagar”, “Hola ¿cómo estás? Me acordé de ti y dije... Déjame le mando un mensaje”, “Corta una flor de tu jardín”.

SI VAS A HACER UN PRÉSTAMO ¿QUÉ DEBES TOMAR EN CUENTA?

Aunque esta es una muestra de solidaridad, es importante considerar tanto los beneficios como los posibles puntos negativos de esta práctica, junto con las precauciones necesarias para evitar problemas futuros.

BENEFICIOS DE LOS PRÉSTAMOS ENTRE AMIGOS Y FAMILIARES

>>Accesibilidad: A menudo, es más fácil obtener un préstamo de amigos o familiares que de una institución financiera. Los términos y las tasas de interés suelen ser más flexibles.<br />

>>Menos Burocracia: Los préstamos entre seres queridos suelen requerir menos papeleo y menos tiempo para procesar. Esto puede ser beneficioso cuando se necesita dinero con urgencia.<br />

>>Confianza: La relación previa de confianza puede hacer que el proceso de préstamo sea más transparente y cómodo.

PRECAUCIONES Y SEÑALES DE ALERTA:

>>Documentación: Es fundamental establecer un acuerdo por escrito que incluya los términos del préstamo, el plazo de pago y las tasas de interés. Esto ayuda a evitar malentendidos futuros.

>>Comunicación Clara: Mantén una comunicación abierta y honesta sobre el préstamo. Aclara las expectativas y plazos de pago desde el principio.

>>Evalúa la Capacidad de Pago: Antes de prestar dinero, asegúrate de que el prestatario tenga la capacidad financiera para devolverlo. Evita poner en riesgo tu relación por un préstamo que no pueda ser pagado.

Los préstamos entre amigos y familiares pueden ser una solución financiera efectiva, pero es esencial abordarlos con cuidado y responsabilidad.

La comunicación abierta, la documentación adecuada y la consideración de la capacidad de pago son claves para evitar tensiones y conflictos en las relaciones personales.

Al seguir estas precauciones, es posible disfrutar de los beneficios de los préstamos entre seres queridos sin comprometer las relaciones familiares y de amistad.