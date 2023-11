¿Lo recuerdas? Reviven en TikTok el caso del ‘Santa embrujado’ de Soriana en Saltillo

Aprovechando la emoción que quedó por lo tenebroso y horripilante del pasado Halloween , y el reciente evento paranormal en un supermercado de Torreón , donde un empleado grabó una fantasmagórica figura dentro de la sucursal, en algunas redes sociales siguen compartiendo casos de miedo que le erizan la piel a más de uno, y TikTok no fue la excepción.

Ante tal acontecimiento, Raúl trata de tomarlo con humor e indica que “a veces hay algunos clientes surtiéndose en la noche, el detalle es que no saben que ya están muertos ”.

Una vez recuperado, el velador decide mostrar en cámara a la estrella principal del video: Una figura animada de Santa Claus que, según en comentarios, es muy popular debido a que infunde miedo a quienes han tenido la oportunidad de observarlo en persona.

En un momento de valentía, Raúl decide entrar a la habitación donde se encuentra el animatrónico y lo saluda, por lo que la figura comienza a moverse -como si estuviera bailando- sola.

Ante este hecho, entre nervioso y asustado, Raúl asegura que el Santa no tiene pilas ni está conectado a algún tomacorriente. No obstante, cabe resaltar que el terrorífico baile comienza en el minuto 5 y culmina 51 segundos después, cuando el hombre decide retirarse de la habitación.

Sin embargo, a lo que pareciera ser a petición del público (y es ahí donde nos damos cuenta de que posiblemente se trata de una transmisión en vivo), Raúl regresa al salón y se presenta ante el inerte Santa Claus, le habla y le pide, sin afán de molestar, que salude a sus amigos que están viendo el metraje.

Nuevamente, el animatrónico hace sentir su presencia y vuelve a bailar ante el miedo y nerviosismo de Raúl, quien previamente había confesado que si grababa sentía que eso le daba más valentía. El Santa Claus baila con tal ímpetu que termina por resbalar y estrellarse contra el suelo.

Notablemente afectado, Raúl se acerca a la figura y le pregunta si está bien, después procede a patearlo y demostrar que este nunca estuvo prendido. Tras una breve inspección al lugar y al Santa Claus, decide abandonar la escena, no sin antes escuchar un fuerte ruido a sus espaldas.

Al finalizar, el joven hace hincapié en que ninguno de sus compañeros se atreve a entrar a ese lugar y vuelve a confesar que tiene mucho miedo ante lo que acaba de suceder.

En la sección de comentarios, se podía leer sobre algunas teorías, leyendas y experiencias que tenían los usuarios, tales como quienes aseguraban que el antiguo supermercado Carrefour -ahora Soriana Echeverría- fue maldecido por el espíritu de una mujer y una niña.

Por otro lado, Manuel Alejandro García compartió una experiencia similar: “Hace años yo trabajé en Soriana Coss como tablajero y en turno de noche el guardia hacía sus recorridos y uno de esos que yo estaba por comer se caen varias papas y cocas del pasillo y después vimos una mujer al rincón del baño. Ya no quise estar ahí solo”.

Fabiola Cortes Casas también compartió su experiencia: “Yo trabajé en Soriana Coss y en un inventario me dirigía hacia el área de comedor en ese momento, ya que teníamos break, y cuando pase por los pasillos de juguetería alcancé a ver la silueta de un niño, no mayor de 5 años en estatura, con el cabello en corte de hongo. Sí me dio escalofrío”.

No obstante, Félix Martínez compartió una revelación: “Soriana Echeverría antes Carrefour, ese Santa Claus tiene desde que se inauguró la tienda como Soriana y siempre que hacía rondín antes del cierre me asustaba ja, ja, ja yo trabajé ahí”.

Por último, Omar Martínez realizó una observación: “Del minuto 4:26 en al 4:43 se escucha la voz de una mujer, y como mi teléfono no es muy bueno que digamos, solo alcanzó a oír o distinguir la voz que le susurra soy tu conciencia. Pongan atención y pónganse la bocina en el oído o si tienen audífonos, porque yo no tengo, si alguien más puede oír qué más dice esa voz”.