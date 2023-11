Para costear su cirugía de cadera, Don Beto vende figuras con material reciclado

“Tengo ya dos meses aquí sentado y van a ser seis. Antes andaba por todos lados con las muletas, hasta conseguí un banquito para poder sentarme por donde anduviera, pero sí es mucha lata, mi esposa es la que la lleva, ya mejor me quedo aquí en la casa porque no tengo cadera, mejor ya cuando me operen vuelvo ” , explica Don Beto, con una melancolía en su mirada que se oculta tras de sus anteojos de aumento.

“Como los vendo entre mis amigos y conocidos, yo les digo que me den lo que quieran, que es para ayudar con los gastos de la casa porque tenemos el taller detenido. Mi esposa es mi chalana, siempre me ayuda para todo, ella ha sacado adelante el taller, pero ya le dije que no se preocupe, que todo va a salir bien”, explica Don Beto.

Por eso confía en que sus figuritas, aretes y entre otras creaciones se venderán y les ayudará a saldar la operación con la que le colocaran placas de metal y tornillos en las superficies externas del hueso y así poder recuperar el movimiento de su cadera.

“Es mucho dinero el que se necesita para la recuperación, para los medicamentos, para los traslados. Yo no tenía seguro, pero una de mis hijas me echo mucho la mano y me registró con su seguro, gracias a eso me van a poder operar porque en el Hospital Universitario no me ayudaron en nada, me lastimaron más, y luego querían cobrarme 120 mil pesos por las prótesis, pero yo demande y no me cobraron absolutamente nada”, comparte.