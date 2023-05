Iglesia es apartidista y trabaja con cualquier Gobierno por el bien común: párroco de Acuña

ACUÑA, COAH.- La iglesia católica no apoya a ningún partido político o candidato, pero no está ajena a las necesidades de la población, por lo que sí puede trabajar, como lo ha hecho en ocasiones, de manera coordinada con el Gobierno a favor de muchas causas.

Al expresar lo anterior, el párroco de la iglesia de Guadalupe, Jesús Alberto Guevara Chapa, refirió que los sacerdotes están en la libertad de ayudar a toda persona que lo necesite, muchas veces de manera coordinada con las instancias de Gobierno, sobre todo en temas tan sensibles como el suicidio, los embarazos en adolescentes y drogadicción.

“Entre la sociedad sabemos de muchos suicidios de jóvenes, por ejemplo, entonces de manera coordinada debemos trabajar para tratar de que el índice sea menor; el Gobierno, la iglesia, los padres de familia y organismos de la sociedad civil.

“Es allí en donde entramos nosotros, pero no quiere decir que apoyamos a tal o cual partido, candidato o presidente en sí, sino a la causa”, mencionó.

Subrayó que para un bien todos los entes se pueden unir, coordinar; no el partido, no el candidato o candidata, no la religión, sino que sea la causa la que sobresalga en el trabajo conjunto, porque se persigue un bien común.

“Nosotros en el púlpito abordamos temas sensibles también y tratamos de ayudar, tanto en lo espiritual como de manera colectiva con nuestra gente. Cuando detectamos algún problema en una familia y desea ayuda, lo exponemos y pedimos unirnos a ellos y apoyarlos”, aseveró.

Añadió que, con las instancias de Gobierno, también la iglesia ha implementado programas de rescate de jóvenes y ha impartido platicas de motivación, resaltando la causa y no el partido en turno o el personaje político.

En fin, destacó Guevara Chapa, siempre hay la necesidad de trabajar de manera conjunta con los políticos y el Gobierno desde lo espiritual hasta lo legal, pero no quiere decir que la iglesia apoye a algún partido en específico.