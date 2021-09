Impiden registro de outsourcing en Coahuila ante REPSE por adeudos con SAT, IMSS e Infonavit

MONCLOVA, COAH.- Empresas que trabajaban con sistema outsourcing en la Región Centro de Coahuila, que además están en quiebra por la situación de Altos Hornos de México y la pandemia por el COVID-19, adeudan millones de pesos al SAT, IMSS e Infonavit y esta situación les ha impedido que realicen su registro en el REPSE de la Secretaria del Trabajo.

Nazira Zogbi Castro, titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, mencionó que la plataforma del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) hace un comparativo de las plataformas de estas dependencias y donde se arroje cualquier situación de adeudo, se rechaza el registro para la regularización de las empresas.

Reconoció que los empresarios de esta zona, están en un dilema por la situación que vienen arrastrando desde hace dos años.

Sin embargo, expuso que el Subsecretario de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Alejandro Salafranca Vázquez, confirmó que el REPSE seguirá abierto, para que mas contratistas se den de alta en el sistema.

“El REPSE sigue abierto va seguir abierto por que es un sistema que llegó para quedarse. Todos aquellos que no han cumplido con su registro lo pueden seguir haciendo, con la única recomendación que durante el tiempo que no estén registrados, no facturen para que no les genere complicaciones fiscales”.

Desde la Secretaria del Trabajo de Coahuila se les estará asesorando para que puedan obtener su registro, ayudando a subir la información e identificando alguna falla que origine que no acepte el sistema el registro.

En próximos días, el funcionario Alejandro Salafranca Vázquez, expondrá la cantidad de empresas que ya lograron regularizarse en cada entidad.