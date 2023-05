‘Impuestos deben invertirse en infraestructura y servicios’

Originaria de Monclova, Coahuila y profesora por elección de 4°, 5° y 6° de primaria, Josefina Flores, candidata a diputada por el distrito 14 como abanderada del Partido del Trabajo, expuso las inquietudes y propuestas que le motivan a llegar hasta el pleno del Congreso de Coahuila.

En primer lugar, se refirió a su trayectoria como gestora política, destacando que su labor como maestra la llevó a participar en varios comités ejecutivos y secciones delegacionales que comprenden varios sectores escolares de la ciudad.

Esto la llevó a ser elegida como secretaria general de la delegación Ramos Arizpe y posteriormente fungió como coordinadora de un comité de la Sección 38, para luego encabezar la dirección de Educación y Deporte durante la administración municipal 2010-2013.

“Tuve la oportunidad de trabajar con escuelas de todos los niveles, gestionamos varios programas que convocaban a talentos saltillenses, acercamos a muchos jóvenes a la cultura y el deporte y con mi experiencia quiero ser la voz de los ciudadanos en el Congreso del Estado”, expone la candidata.

En su distrito, que comprende al menos 200 colonias de la franja con Arteaga, es decir, desde Misión Cerritos hacia el bulevar Juan Navarro, Los Valdez, Los Pastores, Eulalio Gutiérrez y un tramo de Venustiano Carranza, se han identificado problemáticas como venta de drogas, falta de agua, robo a casa habitación, ausencia de transporte público y opciones de movilidad, drenaje pluvial, ausencia de espacios públicos verdes, la escasez de planteles escolares, entre otros.

“Lo que necesitamos hacer desde el Congreso es supervisar que los impuestos de los contribuyentes sean invertidos en obra pública y servicios de todo tipo, necesitamos revisar con lupa que realmente sea ejecutado.

“Esta es una cuestión de transparencia y es responsabilidad de los legisladores la asignación de los recursos y las decisiones sobre lo que tiene que hacerse o no, de ahí que yo tenga el interés de hacer mejoras y gestiones desde la legislación y ser la voz de los ciudadanos”, comenta la candidata.

Hizo énfasis en la necesidad de impulsar el trabajo interdisciplinario entre dependencias de distintos sectores como el de educación, deporte, cultura, salud, seguridad, infraestructura, entre otras, con el objetivo de diseñar acciones conjuntas que apoyen el desarrollo social.

“Todos los temas van de la mano y creemos que debemos enfocar esfuerzos en los jóvenes, hay que impulsar los talentos en el deporte, el arte y la cultura para disminuir los índices de inseguridad, robo, vandalismo, deserción escolar, drogadicción, además de mejorar los niveles de salud mental”, apuntó.

De llegar al Congreso del Estado, la candidata se comprometió, además, a dar seguimiento al tema de la deuda pública pues, tiene la firme certeza de que Coahuila está quebrado y no existen fondos ni recursos para el desarrollo social, económico y humano a causa de esta situación.

“Quiero defender todo lo que no se ha podido, yo ya me he comprometido con los ciudadanos a que el primer día de trabajo estaré levantando la mano para que se investigue el tema de la deuda, ¿dónde quedaron los 41 mil millones de pesos, si se lograron recuperar 5 mil millones de pesos de Javier Villarreal, sabemos que podremos recuperar lo demás”, manifestó.