‘Impulsará Gobernador gran conectividad con siete nuevos libramientos’, dice Alcalde de Acuña

ACUÑA, COAH.- Con el proyecto de construcción de siete nuevos libramientos en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez impulsará una mejor y mayor conectividad en todas las regiones del Estado, aseguró el alcalde Emilio de Hoyos, quien dijo que sigue gestionando el proyecto del libramiento Zaragoza-Allende.

“Sin lugar a dudas, el libramiento Allende-Zaragoza, aunque es un libramiento que no estará físicamente en nuestro municipio, es importantísimo para el desarrollo económico, y en muchos sentidos de nuestra ciudad. Es una obra de la que hemos platicado con el Gobernador”, enfatizó.

Mencionó que hay un proyecto de construir en Coahuila siete libramientos, entre ellos precisamente el de Allende-Zaragoza, para estar bien comunicados y contar con la infraestructura que se requiere en todo el Estado.

“Este proyecto lo hemos gestionado durante más de 25 años al par que el Ports To Plains, eje carretero internacional que viene desde Canadá, atraviesa Estados Unidos y que pasará por nuestra ciudad, pero que, si no contamos con estos libramientos, pues no nos va a servir de mucho”, destacó.

Mencionó que por eso seguirá tocando las puertas del Gobierno del Estado, aprovechando que el gobernador Manolo Jiménez tiene bien identificado el proyecto del libramiento Allende-Zaragoza.