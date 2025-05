Saltillo: Egresados de UniFreire siguen esperando su título... 2, 3 y hasta 6 años después

Luego de que la Secretaría de Educación en Coahuila colocó sellos de suspensión en el Instituto Universitario Paulo Freire (Unifreire) por no contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en algunos de sus programas, comenzaron a circular en redes sociales mensajes de personas egresadas que aseguran no haber recibido su título, a pesar de haber terminado sus estudios y cubierto los trámites correspondientes.

Entre los testimonios recabados por este medio está el de una exalumna de la Licenciatura en Derecho, quien relató que su familia realizó el pago de titulación desde hace casi dos años. Según su testimonio, al no haber alcanzado el promedio requerido, le ofrecieron como alternativa cursar una maestría en el mismo instituto, la cual concluyó. No obstante, hasta la fecha no ha recibido ningún documento oficial. “Mi hija ya habló a la escuela y solo le dan largas. Ya está pagado todo y no hay respuesta”, señaló su madre, quien también acudió a la SEP en busca de orientación. Ambas consideran que la falta de respuesta representa una situación injusta para las y los egresados.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran UniFreire en Saltillo por carecer de validez en sus programas de licenciatura y maestría

Casos similares se han reportado en la Maestría en Criminología. Una exalumna indicó que pagó su trámite de titulación en mayo de 2023 y que ha buscado respuesta tanto en la SEP estatal como en la federal, sin recibir hasta ahora una solución.

En su relato, refiere que el personal de la SEP le mostró directamente el portal oficial del Gobierno Federal, donde no aparece RVOE alguno correspondiente a Saltillo para ese programa, sino únicamente en Aguascalientes.

De acuerdo con lo que compartió, esa información le fue dada ya dentro del proceso de titulación, no desde el inicio de sus estudios. “La Universidad nos decía que el trámite estaba detenido por una firma, pero en la SEP me dijeron que ni siquiera hay trámites ingresados por parte de ellos”, explicó.

Otra exalumna detalló que cursó la Licenciatura en Criminología y se graduó en 2019 como parte de la segunda generación. Asegura que en ese momento la Universidad ofrecía dos formas de titulación: por promedio o mediante una maestría.

“El promedio mínimo para titularse por esa vía era de 9.5, y muchos nos quedamos a décimas. Eso no significa que fuéramos malos estudiantes, simplemente no todos alcanzamos esa calificación”, explicó. Por ello, la mayoría de sus compañeros optó por continuar con una maestría ofrecida por el propio Instituto. Sin embargo, a casi seis años de haber concluido, no han recibido el título correspondiente.

Relató también que hace algunos meses acudió a firmar una hoja donde se le indicó que su título ya estaba “en trámite”. Hasta el momento no ha recibido una actualización del estado del mismo.

Según explicó, el pago por ese trámite oscilaba entre los 10 mil y 15 mil pesos. “Incluso decían que el tiempo que tardabas en pagarlo era el tiempo que tardaba tu título en llegar”, añadió. Dijo contar con recibos y formatos de pago como comprobante.

Frente a este panorama, un grupo de al menos 10 personas egresadas ha comenzado a organizarse para acudir nuevamente al plantel con el fin de exigir una respuesta. “Queremos una explicación, pero sabemos que muchas personas ya trabajan o tienen hijos y no pueden ir. Por eso buscamos que seamos varios, para que no se quede sin resolver”, señaló una de ellas.

Los testimonios coinciden en que esta situación ha impedido que varios exalumnos ejerzan su profesión o accedan a empleos en su área de formación. Aunque algunas personas entrevistadas reconocieron la calidad profesional de sus docentes, lamentan lo que consideran una falta de claridad en los procesos administrativos y una constante evasión de respuestas por parte del Instituto Unifreire.

Hasta el momento, los casos identificados se concentran en las carreras de Derecho y Criminología, tanto en Licenciatura como en Posgrado, aunque los propios exalumnos no descartan que haya otras áreas afectadas.