Iniciará alcalde Román Cepeda este domingo campaña en busca de la reelección en Torreón

Torreón, Coahuila. - Con un importante mensaje a los torreonenses, el alcalde Román Alberto Cepeda González, anunció que iniciará el domingo 31 de marzo su campaña electoral en busca de la reelección.

Respetando el Domingo de Pascua, dijo que lo dedicará solo a la pega de calcas y el lunes en actividades formales propias de la campaña, encabezará un acto masivo en la Línea Verde a las 18:00 horas.

“Hay metas y desafíos por lograr, lo hemos hecho antes y lo vamos a volver a hacer, les voy a cumplir porque me conocen”, aseguró.

Señaló que realizará una campaña de altura y de propuestas durante dos meses en temas que han sido las principales peticiones de la ciudadanía como las obras de agua potable, atención a la seguridad y a la educación y cultura.

Reconoció que aunque se han hecho esfuerzos importantes para disminuir los problemas de inseguridad, es necesario continuar en la atención a este rubro, pero sobre todo brindando soluciones reales.

Por otra parte, dijo que no le asusta la agresiva campaña de descalificaciones que emprendieron sus contrincantes y que en lo personal se conducirá con un mensaje diferente, con propuestas e invitaciones al trabajo.

“Quienes acuden a la guerra sucia no tienen más a qué apostarle, más que a la descalificación, no han hecho nada, más que destruir, es lo que van a hacer, pero no nos asusta”, señaló.

También detalló que en los recorridos que realizará por los diferentes sectores del municipio buscará que la gente se sume y lograr ganar el 2 de junio.