Investigan autoridades muerte de joven por graves lesiones en Parras

La mañana del día de ayer, se reportó una persona lesionada del sexo masculino en el interior de su domicilio, por lo que acudió la Cruz Roja en Parras de la Fuente. Eran cerca de las 7:40 horas cuando se recibió la llamada de emergencia al 911, solicitando una ambulancia.

Al llegar los paramédicos para una atención prehospitalaria, encontraron a Fernando “N”, de 28 años, con golpes en diferentes partes de su cuerpo. Fue trasladado al centro de salud, donde minutos después perdió la vida a consecuencia de las lesiones que presentaba.

TE PUEDE INTERESAR: Accidente con pulidor deja a hombre gravemente herido en Saltillo

Según versiones de los familiares de Fernando, aproximadamente hace 15 días ya había atentado contra su vida, afortunadamente sin éxito, debido a problemas con su ex pareja. Añadieron que su ex pareja, de nombre Judith, fue la primera en llegar al domicilio donde se encontraba Fernando, ya que este le había enviado un mensaje diciendo “ayúdame que me estoy muriendo”.

Al llegar, la mujer solicitó la presencia de las autoridades. La Policía Municipal se presentó al hospital para tomar datos y, en ese momento, aseguraron a Judith, trasladándola al ministerio público para su investigación, ya que también existen antecedentes de que esta mujer lo agredía constantemente.

Personal de la fiscalía y peritos llegaron al lugar para levantar el primer peritaje y comenzar las investigaciones de la muerte del joven, abriendo una carpeta de investigación. Las autoridades señalaron que Judith pudo haberse mandado mensajes ella misma desde el teléfono del hoy occiso para evitar estar involucrada; la fiscalía aseguró ambos celulares para la investigación.

Los paramédicos que brindaron la atención señalaron que Fernando presentaba una fuerte hemorragia por la boca, escoriaciones y golpes en diferentes partes de su cuerpo. El lugar de los hechos fue en la colonia Hacienda de Guadalupe, que se encuentra cerca de la carretera Parras-Viesca.