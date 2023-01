Juana María Mendoza: la química de Saltillo que hizo de la meteorología su pasión

Juana María Mendoza se emocionó cuando leyó la noticia de que científicos de la Biblioteca Nacional Lawrence Livermore en California, produjeron una reacción que replica la fusión que alimenta al sol, y que hace posible tener una fuente de energía libre de carbono, limpia e infinita.

Tampoco deja de emocionarse mirando al cielo, las nubes, el viento. Ella es meteoróloga, y si bien ahora hay sitios web, aplicaciones e incluso canales de televisión dedicados a los servicios de meteorología, ella puede contar desde el inicio su historia y la de los pronósticos del tiempo en Saltillo y la región.

De niña y aun ahora, no soportaba los días oscuros y de niebla, se la pasaba preguntando cuándo se quitarían y buscaba cómo saberlo. Incluso cuando llegó a la Narro a estudiar un postgrado, empezó a buscar los pronósticos del tiempo pero no había nada.

“Yo nací aquí en Saltillo, estudié primaria en la escuela que quedaba ahí cerca de mi casa, la Álvaro Obregón, después en la secundaria Federal Número Uno, que era nueva, y de ahí, pues al Ateneo.

“Del Ateneo me quería ir a la UNAM, porque quería estudiar algo relacionado con lo que a mí me gustaba, pero pues era muy difícil en esos tiempos, aparte que no había muchos recursos.

“Quería estudiar física. Quería ser física, pero pues no, no me pude ir y entonces dije: ¿qué estudio que se parezca tantito, que tenga más ciencia o no sé? y me metí a Ciencias Químicas y estudié Ingeniería Química”, afirmó.

UN CAMINO LLEVA A OTRO

La carrera de Ingeniería Química le gustó mucho y creyó que pronto se colocaría en la industria, pero no fue así. El destino, dijo, la llamó a otra cosa. Su hermano le sugirió estudiar en la Narro, hacer una maestría; y en un tiempo en que la Universidad Agraria empezó a crecer, necesitaba de académicos y terminó contratando a todos los estudiantes de posgrado.

“Casi todos nos quedamos dando clases y justamente se creó en ese tiempo el Departamento General de Meteorología, el maestro que lo fundó me invitó a dar clases y ahí empecé”, cuenta la maestra Juana María Mendoza .

Y aunque confiesa que no sabía nada de meteorología, la ingeniería química y sus fundamentos matemáticos le dieron las bases para analizar el movimiento de las masas de aire y la termodinámica de la atmósfera.

Ahí la niña, ahora una joven de 23 años, volvió a la pregunta inicial de su infancia: ¿cuándo se quitará el frío?.

“Pero en ese tiempo no había nada, ni cuando llegué a la Narro. Buscaba a ver si ahí si conseguía algo sobre cómo pronosticar el tiempo.

“El Servicio Meteorológico Nacional mandaba el pronóstico en una tirita perforada que luego se traducía basada en ese papelito, pero era nada más un: ‘la temperatura en Coahuila va a ser tal y tal’, así nada más.

“Alguna vez fuimos a ver cómo hacían el pronóstico pero no había nada, solo un aparato (télex) y todo lo hacían así y tenían que dibujar los mapas del tiempo de acuerdo a las presiones”, recuerda Mendoza.

De niña le daban mucho miedo las tormentas eléctricas y ya con su formación profesional, dijo, se da a sí misma la razón: “son muy peligrosas”.

PREDECIR EL CLIMA Y GANAR UNA GUERRA

En los años 50 afirma, empezaron a aparecer las computadoras, de gran tamaño, podían llenar una habitación y empezaron a mejorar los pronósticos del tiempo.

“En la Segunda Guerra Mundial hay una victoria que es la victoria de la meteorología, así le llaman porque gracias a un pronóstico se logró ganar una batalla”.

La maestra Juana María Mendoza hace referencia a la decisión de las tropas aliadas de retrasar un día más la invasión a la costa de Normandía, desde donde se planeaba liberar a Francia de la opresión alemana.