¡Justicia para Christopher!: exige familia de joven que murió en anexo de Monclova

Tras la repentina muerte de Christopher al interior del anexo “Impacto de Fe” en Monclova, Coahuila, su familia exige justicia y castigo para los responsables de su fallecimiento.

Desde la capilla funeraria San Gabriel, donde fueron velados sus restos, Edith Alejandra de la Fuente Zamora, su madre, anunció que hasta esta hora del día no se le informa cómo murió su hijo; tampoco la causa de la muerte se ha informado por parte de la Fiscalía General del Estado.

Narró que este martes 28 de noviembre, justo a las 23:07 horas, le llamaron del teléfono celular del Anexo (del cual le enviaban fotos de su hijo), era la secretaria del centro.

“Le hablo para decirle que se presente a la Cruz Roja porque su hijo se siente mal y lo tienen ahí”.

Edith mencionó que tan pronto le informaron que su hijo estaba mal y ella se trasladó con su pareja hasta la clínica, luego la alcanzó su madre

TE PUEDE INTERESAR: Muere menor de edad en anexo de Monclova; madre asegura fue golpeado

“Como me hablaron, me fui y llegué, y mi sorpresa fue que estaba la SEMEFO, los GATEM, pero al querer entrar me dijeron que me saliera, que después me iban a dar indicaciones”.

Edith asegura que en ese momento ella pensaba que Christopher había sufrido un fuerte dolor de estómago o algo que pudo haberse atendido en la Cruz Roja, pero fue después de que se retiraron los elementos de las corporaciones cuando se dio cuenta de la realidad: su hijo de 14 años había fallecido.

“Entró mi madre a la Cruz Roja, fue cuando el médico le confirmó que Christopher había llegado sin signos vitales”.

Sin embargo, les informó que tenía golpes y escoriaciones en su rostro.

Todo se manejó con hermetismo; ninguna autoridad le dio alguna explicación de lo que sucedió. Tampoco pudo verle; fue hasta la funeraria donde reconoció el cadáver, comprobando que efectivamente tenía golpes y rasguños en su rostro y varias partes del cuerpo.

TE PUEDE INTERESAR: La ropa sucia se ‘queda’ en casa: sufre accidente en moto mientras iba por jabón para seguir lavando en Saltillo

“Yo sé que nadie me lo va a dar, lo único que buscaba era lo mejor para él, como toda madre buscaba ayuda. Creí en ellos y confié. Mi error fue que nunca pedí información, que me dieran buenas referencias. Yo tuve confianza porque el padrino me dijo que le iban a ayudar”.

Fernando Hernández, trabajador del anexo ubicado en la colonia Aguilar, fue el que llevó a Christopher a la Cruz Roja, y ahí lo esposaron los uniformados.

La madre del fallecido ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la muerte de su hijo y espera que se haga justicia por tal hecho.

Exhortó a las familias de jóvenes anexados en el Centro de Rehabilitación para que los saquen de ese lugar a tiempo y así eviten pasar por el mismo dolor que ahora pasa su familia.

Christopher tenía 14 años de edad; fue internado a inicios de noviembre del año en curso en el anexo “Impacto de Fe” por presentar adicción a las drogas.