$!La UAdeC impulsa la creación de una cátedra en honor al Dr. Carlos Valdés Dávila (video)

Por su parte, el Dr. Valdés reflexionó sobre el reconocimiento recibido. A pesar de su éxito, señaló que el título de “Emérito” no debe asociarse con la pereza o el abandono, sino con el cumplimiento del compromiso hacia la educación.

“La pregunta es si realmente tengo algún mérito, y no. Soy productivo, sí, soy buen maestro, creo que sí, pero para eso me pagan. La palabra ‘emérito’ que ustedes tienen en mente no es correcta. No me pagan por la pereza, la negligencia o el abandono, sino para cumplir”, dijo el Dr. Valdés.