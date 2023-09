La violencia registrada en Coahuila hace poco más de una década, el entorno social, individual y comunitario, o un evento personal que haya trastocado emocionalmente a quien cometió suicidio, son algunas causas no abordadas respecto del incremento de casos de muerte autoprovocada que mantienen a la entidad por encima de la tasa nacional media de defunciones.

“A veces vemos el suicidio como si fuera un fenómeno individual, y lo que sabemos es que sí hay factores individuales, pero también hay factores sociales, contextuales y hay cosas que pasan en el entorno y en el ambiente que pueden llegar a afectar a toda una generación”, reveló Karla Patricia Valdés García, subdirectora de Superación Académica de la Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La especialista en el fenómeno del suicidio no descartó que las personas que se gestaron en la época de violencia recrudecida en la entidad, entre 2010 y 2013, o que eran niños en ese momento, hayan generado un trauma emocional, y que hoy siendo jóvenes presenten ideación suicida o hayan concretado la conducta como detonante de una exposición que los pudo haber marcado o generado temores, ansiedad y vulnerabilidad.

“Desafortunadamente, a veces nada más prestamos atención al detonante y decimos: ‘se quitó la vida porque lo dejó la pareja o porque lo castigaron y le quitaron el celular’, pero no es así, es toda una historia, es toda una trayectoria que desde muy pequeño pudo haber ido gestando esta vulnerabilidad”.

La académica refiere la emergencia sanitaria por COVID 19 como un evento comprobado que dejó secuelas emocionales, principalmente en adolescentes. “La que sí tenemos como muy clara que impactó a los jóvenes de maneras muy profundas, es la pandemia, porque ellos estaban en su proceso formativo, en su proceso de desarrollo social y de pronto tuvieron dos años donde se distanciaron por completo de lo que cotidianamente tenían en su vida, y esto para bien o para mal, los marcó”.

El confinamiento derivado de la sana distancia, en algunos núcleos familiares no fue el óptimo, la violencia doméstica incrementó, siendo en algunos casos otro factor que dejó marcas emocionales en las personas. Para este evento, algunos sectores de la población ya arrastraban depresión, ansiedad y adicciones.

“Todas las personas estamos influidas por nuestra situación familiar, y cuando me refiero a esto no nada más me refiero a la familia actual, sino a todas las generaciones que han ido formando aprendizajes, formas de ver el mundo, creencias que se van heredando, de abuelos a padres, de padres a hijos, y que claro que esto tiene una influencia en nosotros; pero luego también mi contexto social cultural y mi parte biológica genética y todo se va combinando en pro o en contra de mi bienestar emocional”.

Karla Patricia Valdés explicó que los seres humanos nacen con una carga genética heredada, pero durante la infancia, las adversidades vividas o la exposición a entornos particulares como el clima, la situación social, la violencia, el entorno, modifican los genes, lo que puede provocar que una persona adquiera vulnerabilidades biológicas que a su vez, serán heredadas.

“El entorno puede jugar a favor o en contra. Desafortunadamente vemos hoy que el entorno pareciera no estar jugando mucho a favor”, aseveró la especialista. El estrés laboral, padres sin tiempo para convivencia o cercanía por cuestiones de horario, economía, apatía o individualismo, dijo, son factores que obligan a repensar el entorno que como comunidad se quiere crear.