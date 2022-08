¿Te quieres casar conmigo?, decía un papelito junto al anillo que el mago y un payaso del Circo Tihany entregaron de parte de Lemuel Maldonado a Isabel Orozco, hace 20 años en su visita a la ciudad, recordó el ahora matrimonio saltillense con 2 adolescentes como hijas.

Fue en su visita a la ciudad, hace 20 años, cuando la entonces novia pidió a su enamorado que la llevara al circo, pues le causaba mucha ilusión acudir a ver payasos, bailarinas, trapecistas y magos, donde él ya le tenía preparada una sorpresa inolvidable que daría rumbo a una vida juntos.

“El Tihany iba a venir a Saltillo y yo le dije a Lemuel que quería ir; le dije: tengo años de no ir a un circo, y ahí empezó todo. Él habló con los dueños del circo que en ese entonces eran argentinos, y les dijo que me quería proponer matrimonio.

“Ellos se portaron de maravilla, le regalaron un palco y el payaso o el mago me iba a pasar a participar y así fue, una amiga fue su cómplice, con quien fui al baño para que Lemuel les entregara el anillo y yo no me diera cuenta”, recordó la saltillense.

“Después de participar, agregó, me dijo que si quería un regalo y una de las bailarinas me lo llevó; venía un anillo con el papelito preguntándome si quería casarme con él”, recuerda emocionada.

“Hoy continuamos juntos y cuando nos dimos cuenta de que el circo vendrá, claro que lo recordamos y se lo contamos a nuestras hijas”, expresó Isabel mostrando algunas fotografías de ese inolvidable día.