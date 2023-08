‘Libros de texto no preparan a jóvenes para mercado globalizado’, advierte diputado de Coahuila

El legislador Jesús María Montemayor Garza además acusa que no se realizó un programa “piloto” en los planteles educativos, como exigió el plan experimental

Para llevar a cabo la contrarreforma educativa, el Gobierno Federal desapareció desde el 2018 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que dictaba las directrices para modificar los planes de estudio y los contenidos de los libros de texto gratuito con la participación de especialistas en pedagogía y academia, así como de las sociedades de padres de familia.

“El INEE fue eliminado. Así, en 4 ó 5 años, muy en lo oscuro, se fraguó la elaboración de estos nuevos libros que quieren llevar a las aulas y a las escuelas de todo México, pero con la desaparición del organismo pues empezaron con el pie izquierdo”, expresó el diputado Jesús María Montemayor Garza (PRI).

Ese proceso no se dio a conocer, no se llevó a cabo, no involucraron a todos los sectores involucrados con la educación de los niños y adolescentes y tampoco se realizó un programa “piloto” en los planteles educativos, como exigió el plan experimental, por lo tanto, los cambios deben quedar sin efecto, consideró.

“Es imposible, porque así está planeado, que se pueda medir su efectividad. Los analistas han advertido que aumenta la brecha de desigualdad en la educación pública y que dejaría más rezagados a muchos niños de lo que hoy pueden estar”, dijo el priista.

“No motiva al esfuerzo el contenido de los libros, promueve el conformismo dentro de los alumnos, rechaza la competencia. Esto lo veo muy grave porque vamos a un mundo globalizado; tenemos cerca de aquí la llegada de la inversión más importante de todo el sexenio de la iniciativa privada, que es la construcción de la planta de Tesla, y se requieren jóvenes preparados y listos para incorporarse al mercado laboral, y los libros no preparan a nuestras hijas e hijos para el mundo globalizado que vivimos”.

“Se forman ciudadanos poco críticos, que se mantengan sin hacer críticas al gobierno; señalan que los empresarios son explotadores de la gente, cuando millones de mexicanos se preparan para buscar mejores sueldos y no conformarse con becas y apoyos sociales”.

Montemayor Garza señaló que, por el contrario, otros países invierten y se preparan en la formación y educación de ciudadanos para el mundo, mientras que en México se va en retroceso con temas cargados de ideologías.