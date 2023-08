“A mis queridos pacientes: Les quiero informar que he decidido disfrutar la vida de diferente manera en mis próximos años” , informó la mujer que desde 1980 apostó por especializarse en la atención dental de lactantes, niños y adolescentes.

Leticia cuenta que al inicio de su ejercicio batalló incluso con sus colegas odontólogos y médicos pediatras, pues la cultura del cuidado dental no era un tema en esa época. “Me decían, -¡Ay, ¿para qué se los arreglas?, si se les van a caer. No tiene caso”.

“Poco a poquito me fue introduciendo, y a veces venían papás de pacientes y me decían: ‘quiero que revises al niño, a ver qué es lo que tiene para llevarlo con su dentista San Antonio (Texas)’. Como que batallé un poco en que me tuvieran confianza”.

Al coincidir sus diagnósticos con los de los especialistas foráneos venía la confianza, pero Leticia ofrecía un plus, pues los pacientes pediátricos ya no tenían que viajar para acudir a sus revisiones o dar seguimiento a sus tratamientos.