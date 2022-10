La necropsia de la mujer que falleció por inhalación de gas pimienta en Arteaga, reveló que no tenía padecimientos crónicos o alguna condición de salud que se agravara y desencadenara en su deceso, ocurrida la noche del 27 de octubre.

“Lo que quiero es justicia”, señaló María Isabel Navarro Rodríguez. hija de la fallecida, quien señaló que en las próximas horas interpondrán denuncia contra quien o quienes resulten responsables por la muerte de la señora.

Aseguró que su madre no padecía enfermedades crónicas o complicaciones de salud y nunca había expresado malestar alguno.

“Ella estaba en buen estado, siempre estuvo en bues estado, o padecía nada”, precisó, al manifestar que la necropsia determinó el deceso por asfixia por inhalación de gas pimienta. Refirió que la necropsia no reveló algún padecimiento oculto. “Absolutamente nada, ahí especifica lo que fue”.

Añadió que el viernes por la mañana dialogaron con el alcalde Ramiro Durán, de Arteaga, quien les señaló que de lo que arrojara la necropsia “se iba a hacer responsable de que pagaran los oficiales, si arrojara que fue por gas pimienta”. Por ello, la familia levantará la denuncia en las próximas horas contra quién o quienes resulten responsables.

En tanto, fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que están en proceso de investigar los hechos y en su momento se darán a conocer los resultados. La necropsia no arrojó padecimientos en la persona.

Mientras tanto, los policías municipales de Arteaga involucrados en los hechos, fueron separados del cargo, puestos a disposición del agente investigador del Ministerio Público y permanecen en libertad. Comunicación Social del Ayuntamiento informó que los oficiales, un hombre y una mujer, actuaron conforme al protocolo establecido y no incurrieron en uso excesivo de la fuerza.

El Municipio afirma que los elementos hicieron uso de “un instrumento no letal” y que la fallecida no estuvo en el domicilio del ejido El Poleo, en momentos en que los oficiales respondieron a un llamado de auxilio y arribaron para detener a un menor de edad que, alcoholizado, agredió a su padre, quien dio autorización para ingresar a la vivienda.

Oscar Guadalupe “N”, el agresor, arremetió contra los policías y cuando intentaron someterlo llegó otro familiar ebrio para agredir a los oficiales con el fin de evitar la detención, por lo que los elementos utilizaron el gas pimienta. Esto alrededor de las 21:50 horas.

Cerca de las 23:00 horas, la fallecida, de 59 años, arribó al domicilio y minutos después presentó dificultad para respirar, arrojó espuma por boca y nariz, los familiares la trasladaron al Hospital General y llegó sin vida.

“El gas lacrimógeno está dentro de los instrumentos autorizados como no letales para someter cuando hay resistencia... no agredieron a la mujer que falleció, no se encontraba al momento de la detención, son hechos aislados. Los oficiales actuaron conforme al protocolo establecido, el gas no lo utilizaron contra ella, sino que permaneció en el ambiente en la habitación, llegó la persona y se desenlazó la circunstancia”, señaló el Ayuntamiento.