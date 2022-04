Lo quieren callar: madre de reportero detenido en Múzquiz, Coahuila

Josefina Mendoza, madre del joven reportero, aseguro que el ultimo contacto que tuvo su hijo, el miércoles, derivado de su trabajo, fue con el licenciado Eloy Álvarez, presidente de la Fundación Mano Amiga del Grupo Acerero del Norte, donde le pedía que se retractara sobre unas publicaciones donde se veía involucrado.

Tras aclarar el mismo miércoles que el no hizo publicación alguna sobre la vida y familia del empleado del GAN y que comprobó que utilizaron su nombre para, el próximo día fue detenido por las autoridades municipales y consignado a la Fiscalía General de la Republica.

Jenifer López, aseguro que, tras cumplir con la petición, su pareja le comento que le habían hablado del teléfono de un licenciado, y que le aseguraban que el jueves le harían un obsequio especial, situación que los mantuvo intrigados, y se cumplió el obsequio, la detención del conejo Mendoza.

“Eso fue algo de lo raro que paso durante esa semana, pero ya sabíamos que lo habían amenazado, y todo es por la información y denuncias publicas que maneja en contra de las autoridades municipales, es más, nos acaban de decir que no lo atendamos que no le demos entrevista a ningún medio de comunicación, pero yo les dije que no me iba a callar como a mi hijo,es un preso político, le sembraron droga y armas para callarlo” sentencio la madre del reportero.

La madre de Alejandro, de oficio enfermera, manifestó que hacia unos días, su hijo le había asegurado que ya dejaría el periodismo, por darle una seguridad a su familia, sobre todo porque su esposa esta embarazada, pero la persecución política que se vive en el municipio de Muzquiz, termino por alcanzar a su hijo.