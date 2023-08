¿Lo sabías? Saltillo cuenta con solo un helipuerto... y podría haber otro en el Centro Histórico

De acuerdo con José Júpiter Ramos, jefe del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, Saltillo actualmente solo cuenta con un helipuerto en funciones.

No obstante, fuentes cercanas a VANGUARDIA indicaron que otro está planeado a construirse próximamente en el Centro Histórico, específicamente en el estacionamiento Centro.

Dicho estacionamiento fue inaugurado el mes pasado, luego de completarse la demolición del edificio que antiguamente fungió como la Sociedad Manuel Acuña.

Si bien los empleados del lugar declararon no tener conocimiento de que el negocio pueda fungir como helipuerto, el mismo no tiene postes de luz, es decir que actualmente no hay nada que impida el aterrizaje de un helicóptero en el lugar.

De acuerdo con Ramos, uno de estos vehículos puede descender de emergencia en cualquier terreno que cuente con características como que esté “suficientemente amplio” y con medidas de seguridad en tierra.