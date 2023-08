‘Sequía’ presupuestal en la UAAAN; llevan 15 años sin presupuesto para infraestructura

La UAAAN lleva 15 años sin recibir recursos federales para proyectos de infraestructura, informó el rector Alberto Flores Olivas, al indicar que otro problema presupuestal que enfrentan es que deben destinar alrededor de 90 millones de pesos anuales para el pago de pensionados y jubilados, cuando el presupuesto es cercano a los mil 100 mdp, sin que haya una partida destinada al pago de los extrabajadores.

Añadió que el presupuesto federal es insuficiente porque, adicionalmente al gasto operativo, administrativo y de mantenimiento, deben cubrir los pagos de pensionados y jubilados, que suman alrededor de 600, sin que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destine una partida especial para ello.

“Eso ha implicado erogar un gasto que no se tenía contemplado, aparte de lo que normalmente teníamos. No tenemos autorización para inversión, tenemos cerca de 15 años que no tenemos autorizado para inversión. Dentro del presupuesto que normalmente tenemos y un poco de lo que generamos es como estamos manteniendo las instalaciones, proyectos de inversión no hemos tenido”.

En años pasados, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro pertenecía al Fondo de Pensiones del Gobierno de Estado, pero ahora deben hacerse cargo de los pagos directamente, de manera que operan con déficit presupuestal, que este año alcanza los 90 mdp.

A las autoridades no les ha importado que la Narro se encuentre entre las primeras 20 universidades del país y que cuente con una matrícula de 6 mil estudiantes. Tampoco toman en cuenta si nivel académico y de investigación, ni los constantes premios internacionales que ganan prácticamente cada año, por sus investigaciones y nivel de preparación de sus alumnos.

En estos momentos, dijo, trabajan en el proyecto para restaurar el casco de la Hacienda de Buenavista, el edificio icónico de la UAAAN, con la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que requerirá una inversión de 20 millones de pesos en tres etapas.

Es un monumento histórico de Coahuila y de la nación, se espera terminar la primera etapa en noviembre, para continuar con la segunda y al terminar la tercera se transformará en museo, informó.