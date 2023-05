Malas decisiones de AMLO y Morena deterioraron sistema de salud: diputada coahuilense

Las malas decisiones del Gobierno Federal en materia de salud, han provocado un deterioro histórico en los servicios del sector público, como el IMSS y el ISSSTE, donde falta personal, insumos y medicamento para atender a la población; el resultado son cientos de miles de muertos por coronavirus, cánceres y enfermedades crónico-degenerativas.

La diputada Mayra Valdés González (PAN), señaló que el capricho de Andrés Manuel López Obrador y de Morena llevaron a desaparecer al Seguro Popular, con afectación en millones de beneficiarios, y aún así hay quienes se imaginan vivir en Amlolandia y no perciben los problemas que padece la mayor parte de la población y no toman en cuenta que más de 700 mil mexicanos fallecieron por una fallida estrategia contra el Covid-19.

El sistema nacional de salud fue manejado de manera inadecuada y no se adquirieron y suministraron las vacunas a tiempo para reducir el riesgo de contagio y de muerte.

“Hoy las niñas no se pueden vacunar contra el Virus del Papiloma Humano, y han muerto más de 3 mil niños por falta de tratamientos contra el cáncer. ¿Y qué? ¿Nos van a culpar a los conservadores? ¿Es culpa de los gobiernos anteriores?”.

“Da tristeza ver que se hayan invertido 500 mil millones de pesos, 10 veces más que la deuda de Coahuila, en un programa de salud llamado Insabi que no funcionó y tres años después dicen ‘que dice mi mamá que siempre no, que no se puede atender aquí a la gente’. ¡Ah! pero la culpa es de los conservadores, de los estados”, dijo.

Y todo, aseguró, por un capricho de López Obrador que no podía soportar que un programa de salud como el Seguro Popular fuera un programa exitoso, no podía cargar con seguir otorgando un Seguro Popular que operaba, sí con fallas, con algunos desaciertos, pero en ningún momento comparado con los desaciertos que tuvo el Insabi y que tiene el sistema nacional de salud.

Con la salud no se juega, no se politiza, pero AMLO y Morena desaparecieron el Seguro Popular y lo trasladan al Insabi; tres años después, en fast track, la misma mayoría de Morena desaparece al Insabi violando la Constitución mexicana, al sesionar en un salón alterno y lo trasladan al IMSS-Bienestar.

“El IMSS-Bienestar no es un organismo, es un programa social dentro del Seguro Social. Como un organismo descentralizado, como el Insabi, lo mandan al IMSS, ¿qué va a hacer el IMSS con esa carga de enfermos, si hoy no se da abasto ni el IMSS ni el ISSSTE entre consulta, medicamento y operaciones?”.

Ante las fallas en el sector salud, el Presidente y Morena todo lo tapan echándole la culpa al pasado y el sistema de atención estilo Dinamarca ofrecido en campaña será difícil que logren establecerlo en un año, señaló la diputada.