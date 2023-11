Más de 400 mil autos circulan en Saltillo; lanzarán proyecto para ‘aliviar’ congestionamiento vehicular

Hace 8 años, el parque vehicular que tenía Saltillo era de alrededor de 270 mil vehículos y ahora circulan más de 400 mil por las calles de la ciudad, lo que explica la saturación de las vialidades, no solamente en horas pico, sino prácticamente a cualquier hora del día.

Alberto Lazcano Ponce, director de Desarrollo Urbano del Municipio, señaló que lo ideal es desarrollar un proyecto que alivie el congestionamiento vehicular, lo que debe analizar por zonas y vialidades, que tienen sus características particulares, dentro de un crecimiento de la ciudad que ha sido muy acelerado en los últimos años y así seguirá.

“Tendremos que tener mucho cuidado en los nuevos desarrollos y en la optimización de las nuevas vías y de las ya existentes, pero es algo que sucede en todas las grandes ciudades”.

Un sistema de transporte urbano eficiente, que facilite los desplazamientos, disminuirá el uso del vehículo particular. “Eso sería formidable, eso se ha hecho en las grandes ciudades y hay muchos ejemplos. En eso se está trabajando y el Instituto Municipal de Transporte está muy cerca de arrancar un nuevo proyecto”.

Manifestó que las condiciones han cambiado, pero hay vialidades que siguen siendo de las mismas dimensiones, como es el caso del bulevar Venustiano Carranza.

Sobre la modificación vial en el Venustiano Carranza, indicó que el objetivo es mejorar la circulación, una de las principales vías que se tienen para comunicar con el Centro Histórico y es la salida hacia Monterrey.

Hasta que no estén definidos algunos detalles y se tenga que ver no solo la parte de tránsito vehicular, sino también la parte de transporte urbano y de personal, las vialidades, y haber solicitado una ciclovía, se darán a conocer los pormenores del proyecto. Hasta ahora no hay nada definido en el estudio que coordina el Instituto Municipal de Planeación.

“Tiene que ser un proyecto integral, no puedes decir que una vialidad va a arreglar totalmente un problema de tráfico, se tiene que estar coordinando el trabajo con otras vialidades alternas para que sea un trabajo óptimo”, indicó el funcionario municipal.