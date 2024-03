Monclova: Menor da a luz en el baño de su casa; no sabía que estaba embarazada

MONCLOVA, COAH.- Sin tener conocimiento de que estaba embarazada, una joven de 17 años de edad dio a los en el baño de su domicilio, en Monclova, Coahuila; el bebé se encuentra en terapia intensiva en el Hospital General “Amparo Pape de Benavides”.

La menor de edad, tenía 33 semanas de gestación y ni ella ni sus padres tenían conocimiento del embarazo; por lo que no tuvo un control prenatal.

Comenzó a tener malestares y finalmente vio nacer a su bebé en el baño de su domicilio, en condiciones insalubres.

La joven fue atendida por paramédicos del SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) que le trasladaron hasta el Hospital “Amparo Pape de Benavides” junto con el recién nacido.

El doctor Ángel Cruz Garcia Rodríguez, director del nosocomio, reveló que el menor está considerado como muy delicado y al momento está en el área de terapia intensiva neonatal con vigilancia médica estrecha debido a que nació en un lugar insalubre; se está cuidando que no desarrolle algún tipo de infección generalizada.

Sostuvo que el recién nacido llegó con dificultad respiratoria y un peso de un kilo 500 gramos, eso es el motivo de que el niño debe de estar 72 horas rigurosamente en el hospital.

“Mientras no se desaparezca la insuficiencia respiratoria, el niño no puede estar en su domicilio, aquí tiene sostenimiento de oxígeno. No está intimado pero está en una cápsula donde se le da el oxígeno artificial, eso le ayuda a que su recuperación sea más rápida; hay que esperar la evolución”, expresó el director médico.